شاهد: الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى جدة لحضور القمة العربية بعد غياب 12 عاما

بقلم: يورونيوز

بدء عدد من القادة العرب في الوصول إلى جدة اليوم الخميس من أجل المشاركة في فعاليات قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها السعودية غداً الجمعة.

وصل الرئيس السوري بشار الأسد مساء الخميس إلى السعودية للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية المرتقبة الجمعة في جدّة، ليتوّج بذلك عودته إلى محيطه العربي بعد عزلة دامت أكثر من 11 عاماً على خلفية النزاع المستمر في بلاده.

كانت قمة سرت في ليبيا عام 2010 آخر قمة حضرها الأسد قبل اندلاع النزاع العام 2011، ومن ثمّ تجميد عضوية بلاده في جامعة الدول العربية في العام ذاته. وفي وقت سابق هذا الشهر، قررت الدول العربية استعادة دمشق مقعدها في مجلس الجامعة العربية، واستأنفت وفود الحكومة السورية مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية منذ الاثنين.

وقال التلفزيون السوري إن الأسد وصل "إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية" المرتقبة الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أنه كان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ومدير شرطة منطقة مكة اللواء صالح الجابري ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وبثّت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مشاهد ظهر فيها الأسد وهو ينزل من الطائرة ويصافح مستقبليه مبتسمًا.

كما وصل رئيس الحكومة اللبنانية المؤقت نجيب ميقاتي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جدة حيث استقبلهم عدد من المسؤولين السعوديين.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة AP/AP

وستشهد القمة العودة الرسمية لسوريا إلى أحضان الجامعة العربية بعد استبعادها منها لأكثر من عقد من الزمن.

وكانت السعودية ضمن الدول الداعمة للمعارضة السورية التي قاتلت قوات الأسد وحاولت قلب نظام حكمه خلال النزاع الذي اودى بحياة ما لا يقل عن نصف مليون شخص وأدى إلى نزوح نصف سكان سوريا.

وقادت الرياض مؤخرا الجهود التي هدفت إلى طي صفحة النزاع السوري وإعادتها إلى الجامعة العربية.