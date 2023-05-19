أبرز القادة الغائبين عن قمة الجامعة العربية في جدة

بقلم: يورونيوز

بدأت اليوم الجمعة أعمال القمة رقم 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية التي تستضيفها جدة في المملكة العربية السعودية.

وتشهد القمة حضور الرئيس السوري بشار الأسد لأول قمة عربية منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، كذلك حضر القمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل استثنائي، في محاولة لإقناع القادة العرب بتبني خطة بلاده للسلام من أجل إنهاء الحرب مع روسيا.

ويرأس القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالإنابة عن والده الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبالإضافة إلى الأسد، يحضر القمة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان، والأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

ويغيب عن القمة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، والعاهل المغربي محمد السادس، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني.

كذلك ينوب منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، عن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالقمة.

ويحضر القمة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع في غياب الرئيس عبد اللطيف رشيد.

ويرأس وفد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، في غياب الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.

ويمثل السودان بالقمة السفير دفع الله الحاج علي عثمان، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

ومن اليمن يحضر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي.

ويمثل جزر القمر قاسم لطفي، وزير الدولة المكلف بالتعاون مع العالم العربي، في غياب الرئيس غزالي عثماني.