رجل كان يزعم أنه نجل آلان دولون وُجد ميتاً في شقته

بقلم: يورونيوز

كان بولوني البالغ 60 عاماً والمولود في صيف 1962 نجل عارضة الأزياء والمغنية والممثلة الألمانية نيكو، وكان يؤكد أن والده هو آلان دولون، وهو ما واظب الأخير على نفيه، مع أن والدة دولون إديت بولوني هي التي تولت تربيته في طفولته، وهو يحمل اسمها.

عُثر السبت على آري بولوني [Ari Boulogne] الذي كان يزعم أنه نجل الممثل الفرنسي الشهير آلان دولون ميتاً في شقته الباريسية، على ما أفادت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية تأكيداً لخبر أوردته صحيفة "لو باريزيان".

وأوضح المصدر نفسه أن تحقيقاً فُتح في ملابسات الوفاة، مشيراً إلى أن شخصاً أوقف احتياطياً لدى الشرطة للاشتباه في امتناعه "عن مساعدة شخص في حال خطر".

وأكدت الصحيفة أن الشخص الموقوف احتياطياً هو شريكة حياة الراحل.

وشرحت النيابة العامة أن التحقيق يهدف خصوصاً إلى "توضيح ملابسات حصول وفاة" آري بولوني الذي كان مشلولاً. وعُثر على جثته في شقته في الدائرة الخامسة عشرة من باريس.

وكان بولوني البالغ 60 عاماً والمولود في صيف 1962 نجل عارضة الأزياء والمغنية والممثلة الألمانية نيكو، وكان يؤكد أن والده هو آلان دولون، وهو ما واظب الأخير على نفيه، مع أن والدة دولون إديت بولوني هي التي تولت تربيته في طفولته، وهو يحمل اسمها.

قدّم آري بولوني في السنوات الأخيرة إلى القضاء الفرنسي طلب اعتراف بالأبوة، لكنّ محكمة الاستئناف ردّته في أيلول/سبتمبر 2021 لكون محلّ إقامة آلان دولون في سويسرا.

وقال وكيل النجم المحامي كريستوف أييلا لوكالة فرانس برس أن دعوى نقض القرار الاستئنافي المرفوعة أمام محكمة التمييز "ستتوقف وسيغلق الملف"، مذكّراً بأن دولون "نفى باستمرار هذه الأبوة".