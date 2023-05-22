شاهد: قصف روسي يدمر مبنى الطوارئ الأوكراني في دنيبرو

بقلم: يورونيوز

قالت دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية الاثنين أن غارة روسية دمرت إحدى منشآتها للطوارئ في دنيبرو.

وتُظهر اللقطات المصورة والتي نشرتها الدائرة، المبنى المدمر وعناصر الإطفاء وهم يخمدون النيران المشتعلة.

وقال سيرهي كورك، رئيس خدمة الطوارئ الأوكرانية إن "تدمير وحدات خدمة الطوارئ الوطنية هو انتهاك صارخ لقواعد اتفاقية جنيف".

وتضررت ثلاثة مباني مجاورة كما دمرت معظم معدات الطوارئ التي كانت متواجدة في المبنى.

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية إسقاطها 15 طائرة مسيّرة إضافة لأربعة صواريخ من طراز كروز فوق منطقة دنيبروبتروفسك خلال الليلة الماضية.

وأضافت أن القصف الروسي تسبب بإصابة 8 أشخاص على الأقل.