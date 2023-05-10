مقتل الصحافي في وكالة فرانس برس أرمان سولدين في قصف بشرق أوكرانيا 

بقلم: يورونيوز

قُتل سولدين البالغ 32 عامًا والذي يحمل الجنسية الفرنسية والمتحدّر من أصول بوسنية عندما سقط صاروخ قرب المكان الذي كان يحتمي فيه.

لقي منسق خدمة الفيديو في أوكرانيا بوكالة فرانس برس أرمان سولدين مصرعه الثلاثاء في قصف قرب تشاسيف يار في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد صحافيون في الوكالة شهدوا الحادث.

وقع القصف قرابة الساعة 16,30 بالتوقيت المحلي (13,30 ت غ) قرب بلدة تشاسيف يار غير البعيدة من باخموت والتي تستهدفها القوات الروسية يوميا.

وتعرض افراد فريق فرانس برس لنيران صواريخ غراد أثناء وجودهم مع مجموعة من العسكريين الأوكرانيين.

وقُتل سولدين البالغ 32 عامًا عندما سقط صاروخ قرب المكان الذي كان يحتمي فيه.

ولم يصب باقي أعضاء فريق وكالة فرانس برس بأذى.