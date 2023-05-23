شاهد: رئيس الوزراء العراقي يستقبل دوقة أدنبرة في بغداد

بقلم: يورونيوز

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، حيث رحّب السوداني بالدوقة وقدّم التهنئة بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، كما ثمّن الدور البريطاني في مساندة العراق بحربه ضد الإرهاب.

إلتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بدوقة أدنبرة الأميرة صوفي هيلين ريز، يوم الثلاثاء في بغداد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، حيث رحّب السوداني بالدوقة وقدّم التهنئة بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، كما ثمّن الدور البريطاني في مساندة العراق بحربه ضد الإرهاب.

وأشارالسوداني إلى دعم الحكومة منظمات المجتمع المدني وبرامج المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في العراق، والحرص على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ودعم الحريات وتعويض الضحايا.

وغرد مارك بريسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة بالعراق عبر حسابه على تويتر قائلاً إن هذه الزيارة دلالة على العلاقة المتينة التي تربط البلدين.

من جانبها، أشادت، دوقة أدنبرة، بجهود الحكومة العراقية في الجانب الإنساني وتبني الاستراتيجية الوطنية لدعم المرأة، فضلاً عن الانفتاح للتعاون مع المنظمات الدولية والاطلاع على تجارب الدول في التعامل مع ضحايا جرائم الحروب.