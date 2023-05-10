بعد قرن من بقاءها في لندن.. العراق يستعيد 6000 من قطعه الأثرية

بقلم: يورونيوز

أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد عن استعادة العراق لحوالي 6000 قطعة أثرية من المملكة المتحدة.

أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد عن استعادة العراق لحوالي 6000 قطعة أثرية من المملكة المتحدة.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي خلال احتفالية أقيمت بمناسبة استلام الآثار، "كانت هذه القطع موجودة في بريطانيا منذ عام 1923 لأغراض البحث والدراسات والترجمة." وأضاف "تمت إعادتها إلى العراق بالتعاون مع المتحف البريطاني، وتعد ثاني أكبر استعادة للآثار في تاريخ العراق."

وكان الرئيس العراقي في بريطانيا من أجل حضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، وتمكن من إعادة القطع. حيث أقيم حفل الاستلام في السفارة العراقية في لندن.

وبعد وصوله إلى بغداد، أقامت وزارة الثقافة والسياحة والآثار حفلًا، وسيتم إعادة القطع إلى المتحف العراقي.