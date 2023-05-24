بقلم: يورونيوز

سوريا تستنكر "هستيريا" الدبلوماسية الفرنسية بعد تصريحات عن الأسد

وصفت سوريا الأربعاء بـ"الهستيريا" تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الفرنسية وأيدت فيها محاكمة الرئيس بشار الأسد.

سأل صحافي من قناة "فرانس 2" الوزيرة كاترين كولونا الثلاثاء "هل تأملين أن يحاكم؟"، وردّت الوزيرة "الجواب نعم".

وأضافت "محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية".

ردّت وزارة الخارجية السورية في بيان قالت فيه "تابعنا مؤخراً الهستيريا والمواقف المعزولة والمنفصلة عن الواقع للدبلوماسية الفرنسية التي فقدت صوابها بعد القرارات التاريخية التي اتخذتها القمة العربية في المملكة العربية السعودية تجاه سورية".

وأضافت الوزارة "على الدبلوماسية الفرنسية المتخلفة مراجعة مواقفها"، متهمة باريس بأنها تسعى إلى "إعادة موروثات حقبة الاستعمار".

عاد بشار الأسد إلى الساحة الإقليمية من خلال المشاركة الأسبوع الماضي في قمة جامعة الدول العربية بمدينة جدة السعودية، بعد تعليق مشاركة دمشق لأكثر من عقد.

وشدّدت الوزيرة الفرنسية على أن رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام دمشق منذ 2011 "ليس بالتأكيد" على جدول الأعمال، وينطبق الأمر نفسه على موقف فرنسا من الرئيس السوري.

كانت جامعة الدول العربية قد علقت مشاركة سوريا في أنشطتها نهاية عام 2011 على خلفية قمع انتفاضة شعبية تحولت إلى حرب مدمرة، قبل إعادتها في 7 أيار/مايو.

بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في 6 شباط/فبراير، خفّف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتهما المفروضة على الحكومة السورية منذ عام 2011 لتسهيل وصول المساعدات.

أودت الحرب في سوريا بحياة نحو 500 ألف شخص، إضافة إلى ملايين اللاجئين والنازحين.