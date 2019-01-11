احتفل اللاعب الإسباني أندريس إنييستا كغيره من الإسبان بعيد "الملوك الثلاثة" يوم الاثنين الماضي بنشر صورة له وسط أفراد عائلته مرتديين أزياء الملوك التاريخيين بعدما طلت فتاتان وجهيهما باللون الأسود نسبة للملك بالتازار والملك غاسبر أصحاب الأصول العربية والإفريقية.
إنييستا يعتذر بعد اتهامه بالعنصرية بسبب صورة "الملوك الثلاثة"
ونتج عن الصورة انتقادات لاذعة للاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي وبرشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، حيث ينظر إلى تقليد طلاء الوجوه لتجسيد شخصيات ذات بشرة سمراء على أنه عمل عنصري.
وأصدر إنييستا (34 عاماً) بيان قال فيه إنه "يريد توضيح الأمور بشكل كامل للجماهير حول تلك الصورة".
وأضاف: "بعض الأشخاص يقومون بهذا الاحتفال بارتداء أزياء الملوك الثلاثة "غاسبر، مليكوار، بالتازار"، وهذا يحدث بشكل طبيعي في إسبانيا".
ويطالب نشطاء وحقوقيون باستبدال هذا التقليد عبر استقدام ممثلين سود البشرة لتشخيص الملوك.
وفي العام 2016، قامت عمدة مدريد اليسارية آنذاك مانويلا كارمينا بالإصرار على تعيين ممثلين سود البشرة للمشاركة في طواف "الملوك الثلاثة" بالعاصمة الإسبانية خلال الاحتفال بالعيد.
ويحتفل الإسبان بعيد الملوك الثلاثة في أول أحد من كل عام وهو ما تزامن هذا العام مع احتفالات عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذوكس حول العالم.
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