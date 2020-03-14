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إسبانيا

شاهد: ماذا قال إنييستا في رسالته للإسبان بشأن كورونا؟

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: ماذا قال إنييستا في رسالته للإسبان بشأن كورونا؟
حقوق النشر  أ ب
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وجه نجم المنتخب الإسباني ونادي برشلونة السابقين ونادي فيسيل كوبى الياباني الحالي أندريس إنييستا رسالة تشجيع للشعب الإسباني لدعمهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال إنييستا (35 عاماً): "أود أن أبعث لكم رسالة دعم وتشجيع وتوعية، في هذا الوضع الخطير الذي نعيشه في الفترة الأخيرة".

وأضاف إنييستا: "لا بد من الاهتمام بالإجراءات الوقائية والتوصيات الطبية، التي نقرؤها ونشاهدها لنكون الأكثر تضامناً وتماسكاً في العالم في هذه اللحظات الصعبة، علينا أن نكون متسقين ومتماسكين فيما نفعله، سواء لأنفسنا أو لأي شخص آخر من حولنا".

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في إسبانيا أكثر من 6300 حالة بالإضافة إلى 193 وفاة حتى الآن.

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