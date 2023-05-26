شاهد: الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة لناشطي المناخ في باريس

بقلم: يورونيوز

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة الجمعة، نظمها ناشطو المناخ اعتراضًا على شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنرجي في باريس.

وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مبنى الشركة التي تعقد حاليًا مؤتمرها السنوي مرددين هتافات مثل "كل ما نريده هو إسقاط توتال".

وحققت شركات النفط الكبرى مثل "بي بي" و"شل" و"إكسون موبيل" و"شيفرون" و"توتال إنرجي" أرباحًا قياسية تجاوزت 40 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023.

وكانت مجموعة توتال إنرجي الفرنسية للنفط والغاز أعلنت عن أرباح صافية بلغت 20,5 مليار دولار في 2022 بارتفاع نسبته 28% عن 2021، في أكبر ربح حققته على الإطلاق وأحد أفضل الأرباح في تاريخ مؤشر البورصة كاك-40.