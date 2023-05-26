EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فرنسا

شاهد: الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة لناشطي المناخ في باريس

متظاهرون أمام مبنى شركة توتال إنرجي الفرنسية العملاقة للنفط والغاز في باريس، فرنسا.
متظاهرون أمام مبنى شركة توتال إنرجي الفرنسية العملاقة للنفط والغاز في باريس، فرنسا.   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  يورونيوز

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة الجمعة، نظمها ناشطو المناخ اعتراضًا على شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنرجي في باريس.

وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مبنى الشركة التي تعقد حاليًا مؤتمرها السنوي مرددين هتافات مثل "كل ما نريده هو إسقاط توتال".

وحققت شركات النفط الكبرى مثل "بي بي" و"شل" و"إكسون موبيل" و"شيفرون" و"توتال إنرجي" أرباحًا قياسية تجاوزت 40 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023.

وكانت مجموعة توتال إنرجي الفرنسية للنفط والغاز أعلنت عن أرباح صافية بلغت 20,5 مليار دولار في 2022 بارتفاع نسبته 28% عن 2021، في أكبر ربح حققته على الإطلاق وأحد أفضل الأرباح في تاريخ مؤشر البورصة كاك-40.

المصادر الإضافية • وكالات

مواضيع إضافية

الحكم في الاستئناف بالسجن ثلاث سنوات واحدة منها مع النفاذ على ساركوزي في قضية فساد في فرنسا

ضبط شبكة للهجرة غير الشرعية في فرنسا تؤجر جوازات سفر أصلية

شاهد: موظفو الطاقة وتوزيع الكهرباء يحتجون على رفع سن التقاعد في فرنسا

Hot Topic

المزيد عن موضوع

المناخ