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الولايات المتحدة الأمريكية

مناشدًا الأمريكيين المتحدرين من أصول إسبانية.. رئيس المكسيك: لا تصوّتوا لديسانتيس

حاكم فلوريدا رون ديسانتيس
حاكم فلوريدا رون ديسانتيس   -  Copyright  Robert F. Bukaty/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز

خلال إعلانه ترشّحه الأربعاء عبر تويتر، اقترح ديسانتيس "إغلاق الحدود" بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ناشد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الخميس الأمريكيين المتحدّرين من أصول إسبانية عدم التصويت لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يتنافس مع الرئيس السابق دونالد ترامب على نيل بطاقة الترشيح الجمهورية لانتخابات البيت الأبيض.

وغداة إعلان ديسانتيس ترشّحه رسمياً، قال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحافي اليومي: "آمل أن يستيقظ ناخبو فلوريدا المتحدرون من أصول إسبانية ولا يعطونه أيّ صوت".

وأضاف: "فليمتنعوا عن التصويت لأولئك الذين يطاردون المهاجرين وأولئك الذين لا يحترمون المهاجرين".

ومن بين سائر منافسي الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، فإنّ ديسانتيس هو الوحيد الذي عزّز بقوّة رصيده في صفوف اليمين الأمريكي من خلال انتهاجه سياسات محافظة للغاية في مجالات عديدة أبرزها التعليم والإجهاض والهجرة.

وخلال إعلانه ترشّحه الأربعاء عبر تويتر، اقترح ديسانتيس "إغلاق الحدود" بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وهناك حالياً آلاف المهاجرين العالقين في المكسيك على الحدود مع الولايات المتّحدة على أمل أن يتمكّنوا من دخول أراضيها بشكل قانوني.

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