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إسبانيا

شاهد: في مدينة غرناطة.. إسباني واحد يعتنق الإسلام كل يوم جمعة

إسباني يعتنق الدين الإسلامي في غرناطة
إسباني يعتنق الدين الإسلامي في غرناطة   -  Copyright  الأناضول
بقلم:  يورونيوز

أوضح أمين سر الجمعية محمد أجانا، أن "السكان المسلمين الذين يعيشون في إسبانيا زادوا 10 مرات خلال الثلاثين عامًا الماضية، وتجاوز عددهم الـ2.5 مليون شخص".

يعتنق شخص الدين الإسلامي كل أسبوع تقريبًا، في منطقة الأندلس بجنوب إسبانيا.

ويظهر في الفيديو المرفق الشاب الإسباني خوسيه ميغيل، خلال طقوس اعتناق الدين الإسلامي وهو يتلو "الشهادتين" في المسجد الكبير بغرناطة عقب صلاة الجمعة.

وقال رئيس الجمعية الإسلامية الإسبانية ورئيس مؤسسة مسجد غرناطة الكبير عمر ديل بوزو، في تصريح لوكالة "الأناضول": منذ بد وباء كورونا، يعتنق إسباني الدين الإسلامي أسبوعيًا، وهذا وضع يسعدنا ويجلب لنا الفخر".

وأضاف: "يعيش حوالي 36 ألف مسلم في مدن وأحياء غرناطة، منهم 3700 اعتنقوا الإسلام في هذه المدينة".

من جهته، أوضح أمين سر الجمعية محمد أجانا، أن "السكان المسلمين الذين يعيشون في إسبانيا زادوا 10 مرات خلال الثلاثين عامًا الماضية، وتجاوز عددهم الـ2.5 مليون شخص".

ويعيش معظم المسلمين، وتعود أصول معظمهم إلى المغرب وباكستان وبنغلاديش والسنغال والجزائر، في مناطق صناعية مثل كاتالونيا وفالنسيا والأندلس ومدريد.

المصادر الإضافية • الأناضول

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