صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام 2023 بشكل طفيف

بقلم: يورونيوز

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحافي بُعيد نشر الأرقام المحدّثة "إن الاقتصاد الأميركي أثبت مرونته".

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل طفيف للنمو الاقتصادي الأميركي للعام 2023 الجمعة، فيما أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في البطالة في العام 2024.

توقّع صندوق النقد الدولي في بيان أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 1,7% هذا العام، بزيادة عن نسبة 1,6% المتوقعة في وقت سابق هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1,0% في العام 2024.

وأشارت المؤسسة إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيرتفع بشكل طفيف، "مع نمو متباطئ ولكن قوي" يدفعه نحو زيادة إلى 4,4% بحلول نهاية العام المقبل.

بالحديث عن التضخم، قالت غورغييفا إن الطلب المرن وسوق العمل القوية، شكّلا "سيفًا ذا حدين" بالنسبة للاقتصاد الأميركي، وأضافت قولها: "قدّما طبعًا اندفاعة للأسر الأميركية، لكنهما ساهما أيضًا في مزيد من التضخم المستمر كان متوقعًا بالأساس".

ردًا على ذلك، سيحتاج سعر فائدة الاحتياطي الفدرالي "إلى أن يكون أعلى إلى حد ما لفترة أطول"، إذا أراد أن ينجح في إعادة مستوى التضخم إلى هدفه الطويل الأجل والمتمثل بنسبة 2%، بحسب قولها.