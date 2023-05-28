أردوغان يفوز بالانتخابات الرئاسية ويقول في خطاب النصر: "الوقت مناسب لنتوحد"

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب "النصر" من قصر الرئاسة في أنقرة وبحضور عشرات الآلاف من أنصاره، على أن هذه المرحلة هي لـ"التآلف والتوحد".
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، الأحد، أن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 53.41 بالمئة من الأصوات المعدودة، فيما حصل مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو على 46.59 بالمئة.
وتجمع عشرات الآلاف أمام القصر الرئاسي التركي في أنقرة، حيث ألقى أردوغان خطابًا أعلن فيه الانتصار، شاكرًا مناصريه على التصويت له.
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب "النصر" من قصر الرئاسة في أنقرة وبحضور عشرات الآلاف من أنصاره، على أن هذه المرحلة هي لـ"التآلف والتوحد".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب النصر: الوقت ماسب لنتوحد
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب "النصر" من قصر الرئاسة في أنقرة وبحضور عشرات الآلاف من أنصاره، على أن هذه المرحلة هي لـ"التآلف والتوحد".
وشكر الرئيس التركي، بحضور أكثر من 320 ألف شخص وفق وسائل إعلام محلية قائلا: " نشكر كل من مشى في هذا الطريق مع تحالف الجمهور دون أن يتخلف عن دعمنا، وسنستمر معًا في بناء مئوية تركيا الجديدة".
وقال: "النتائج الرسمية حتى اللحظة تثبت أن الشعب التركي كلفني برئاسة الجمهورية لخمس سنوات مقبلة".
وأضاف: "ليس نحن فقط من كسب في هذه الانتخابات بل تركيا هي من فازت، واليوم تتجسد نتائج الخدمات التي قمنا بها على مدى أكثر من 20 عامًا".
ووسط أهازيج واحتفالات المناصرين، أكد أردوغان "أننا سنستمر في التقدم نحو أهدافنا الوطنية وهذا الوقت المناسب للتوحد".
وفي إشارة إلى المرشح الخاسر كمال كليتشدار أوغلو، لفت أردوغان إلى أن "المنظمات الإرهابية خسرت و85 مليون مواطن فازوا جميعًا".
وتابع قائلًا: "حاول البعض أن يحولوا دون تقدم بلادنا وأن يضيقوا الخناق على شعبنا وديمقراطيتنا، والتحالفات التي عملوا عليها منذ أشهر مع الإرهابيين سقطت اليوم".
وشدد أردوغان على أن "كل من يحاول أن يستغفل الشعب التركي سيخسر"، مشيرًا إلى "أننا اليوم، بعد الانتخابات، سنصب كل طاقاتنا وعملنا على خدمة شعبنا".
وعن خططه المستقبلية، أعلن الرئيس التركي أن "أمامنا نهضة اقتصادية جديدة وانطلاقة قوية، وسنبعد الإرهابيين عن حدود بلادنا".
وقال: " نمضي الآن بخطوات واثقة وأكيدة نحو الأمن والاستقرار، الانتخابات انتهت وعلينا الآن أن نسخر جهودنا للإنتاج وتضميد جروح ضحايا الزلزال".
وأضاف: " تزايد الأسعار والمشاكل الاقتصادية في طليعة اهتماماتنا، ولا يمكن للصعوبات أن توقف عزيمتنا، وسنواصل النهوض بقطاع الصناعات الدفاعية في بلادنا".
كما أشار إلى "أننا نتعاون مع دولة قطر وعبر مشروع سكني سنؤمن عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم".
شاهد: قبل ساعات من خطاب أردوغان.. الآلاف يتجمعون في ساحة القصر الرئاسي بأنقرةeuronewsوصل عدد الجماهير وفق وسائل الإعلام التركية إلى عشرات الآلاف، قبل ساعات من بدء أردوغان لخطابه.
هرتسوغ يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية
هنأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وقال هرتسوغ في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "أبارك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزه في الانتخابات".
وأضاف: "أنا مقتنع بأننا سنواصل العمل معا لتقوية وتوسيع العلاقات الجيدة بين تركيا وإسرائيل".
رئيس الإمارات يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة
هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء الأحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.
وقال عبر تويتر: "تهانينا للرئيس رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا".
وأضاف: "نتطلع للعمل معا لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا ونتمنى دوام التطور والازدهار لتركيا وشعبها".
الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تؤكد فوز أردوغان في جولة الإعادة
أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار اليوم الأحد فوز رجب طيب أردوغان بالرئاسة في جولة الإعادة وحصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات، مما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات .
وقال ينار إنه بعد إحصاء 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع، حصل كليتشدار أوغلو منافس أردوغان على 47.86 بالمئة. وأضاف أنه مع وجود فارق يزيد عن مليوني صوت بين المرشحين الاثنين فإن بقية الأصوات التي لم تحص بعد لن تغير شيئا في النتيجة.
زعيمة الحزب الصالح التركي المعارض تهنئ أردوغان
هنأت ميرال أكشينار زعيمة الحزب الصالح التركي المعارض الرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، لكنها قالت إنها ستواصل مسيرتها كمعارضة.
وأضافت أكشينار في تصريحات من أنقرة أن النتائج أظهرت أن هناك درسا كبيرا يحتاج أردوغان إلى تعلمه، مشيرة إلى أنها تأمل في أن يكون أردوغان رئيسا لجميع الأتراك.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهنئًا أردوغان: فرنسا وتركيا تواجهان تحديات ضخمة يجب مواجهتها معًا وسنواصل المضي قدمًا
الليرة التركية تنخفض إلى 20.05 مقابل الدولار بعد إعلان أردوغان فوزه في الانتخابات
تراجعت الليرة التركية إلى 20.05 مقابل الدولار مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان فوزه في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، وهو فوز من شأنه أن يمدد حكمه الذي ينزع إلى الشمولية على نحو متزايد إلى عقد ثالث.
وهذا الرقم قريب للغاية من أدنى مستوى قياسي بلغ 20.06 والذي سجلته الليرة أمام العملة الأمريكية يوم الجمعة. وتراجعت الليرة بأكثر من ستة بالمئة منذ بداية العام.
بوتين يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية اليوم الأحد، قائلا إن الفوز دليل على تقدير الشعب التركي للعمل المتسم بنكران الذات الذي يقوم به أردوغان ولسياسته الخارجية المستقلة.
وقال الكرملين إن بوتين وجه رسالة لأردوغان قال فيها إن "الفوز في الانتخابات كان نتيجة طبيعية لعملكم المتفاني كرئيس للجمهورية التركية، وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة وإدارة سياسة خارجية مستقلة".
وأضاف بوتين "نحن نقدر بشدة إسهامك الشخصي في تعزيز العلاقات الروسية التركية الودية والتعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات".
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