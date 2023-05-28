أردوغان يفوز بالانتخابات الرئاسية ويقول في خطاب النصر: "الوقت مناسب لنتوحد"

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب النصر: الوقت ماسب لنتوحد

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب "النصر" من قصر الرئاسة في أنقرة وبحضور عشرات الآلاف من أنصاره، على أن هذه المرحلة هي لـ"التآلف والتوحد".

وشكر الرئيس التركي، بحضور أكثر من 320 ألف شخص وفق وسائل إعلام محلية قائلا: " نشكر كل من مشى في هذا الطريق مع تحالف الجمهور دون أن يتخلف عن دعمنا، وسنستمر معًا في بناء مئوية تركيا الجديدة".

وقال: "النتائج الرسمية حتى اللحظة تثبت أن الشعب التركي كلفني برئاسة الجمهورية لخمس سنوات مقبلة".

وأضاف: "ليس نحن فقط من كسب في هذه الانتخابات بل تركيا هي من فازت، واليوم تتجسد نتائج الخدمات التي قمنا بها على مدى أكثر من 20 عامًا".

ووسط أهازيج واحتفالات المناصرين، أكد أردوغان "أننا سنستمر في التقدم نحو أهدافنا الوطنية وهذا الوقت المناسب للتوحد".

وفي إشارة إلى المرشح الخاسر كمال كليتشدار أوغلو، لفت أردوغان إلى أن "المنظمات الإرهابية خسرت و85 مليون مواطن فازوا جميعًا".

وتابع قائلًا: "حاول البعض أن يحولوا دون تقدم بلادنا وأن يضيقوا الخناق على شعبنا وديمقراطيتنا، والتحالفات التي عملوا عليها منذ أشهر مع الإرهابيين سقطت اليوم".

وشدد أردوغان على أن "كل من يحاول أن يستغفل الشعب التركي سيخسر"، مشيرًا إلى "أننا اليوم، بعد الانتخابات، سنصب كل طاقاتنا وعملنا على خدمة شعبنا".

وعن خططه المستقبلية، أعلن الرئيس التركي أن "أمامنا نهضة اقتصادية جديدة وانطلاقة قوية، وسنبعد الإرهابيين عن حدود بلادنا".

وقال: " نمضي الآن بخطوات واثقة وأكيدة نحو الأمن والاستقرار، الانتخابات انتهت وعلينا الآن أن نسخر جهودنا للإنتاج وتضميد جروح ضحايا الزلزال".

وأضاف: " تزايد الأسعار والمشاكل الاقتصادية في طليعة اهتماماتنا، ولا يمكن للصعوبات أن توقف عزيمتنا، وسنواصل النهوض بقطاع الصناعات الدفاعية في بلادنا".

كما أشار إلى "أننا نتعاون مع دولة قطر وعبر مشروع سكني سنؤمن عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم".

