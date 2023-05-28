شاهد: الدمار الذي خلفه الهجوم الروسي الأكبر بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف

بقلم: يورونيوز

قالت الإدارة العسكرية للمنطقة إن الهجوم حصل على دفعات عدة واستمر الانذار الجوي لأكثر من خمس ساعات

أظهرت لقطات مصورة آثار الهجوم الروسي الذي وقع ليل السب الأحد بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت أوكرانيا الأحد أنها صدت ليلا "هجوم المسيرات الأكبر" الذي يستهدف كييف "منذ بدء الغزو" الروسي فيما أوضح الجيش أنه اسقط 52 من المسيرات المتفجرة الـ54 التي ارسلتها موسكو من بينها "أكثر من 40" في أجواء العاصمة.

وقال سلاح الجو الأوكراني عبر تلغرام "رصد عدد قياسي من المسيرات المتفجرة وقد بلغ 54" مؤكدا أنه "دمر 52" منها.

وأعلنت السلطات مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في كييف.

وقالت الإدارة العسكرية للمنطقة عبر تلغرام "إنه هجوم المسيرات الأكبر الذي يستهدف العاصمة منذ بدء الغزو" الروسي، موضحة أن الهجوم "حصل على دفعات عدة واستمر الانذار الجوي لأكثر من خمس ساعات!"

وأوضحت "وفق البيانات الأولية، دمرت الدفاعات الجوية أكثر من 40 مسيرة "في أجواء كييف"

وقالت الإدارة المحلية إن "حطاما سقط على مبنى مؤلف من سبعة طوابق" في حي غولوسييفسكيي "بعد تدمير مسيرات" ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.