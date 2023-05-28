شاهد: 9 أشهر من المعارك تحوّل باخموت الأوكرانية إلى مدينة أشباح.. مشاهد مروعة

بقلم: يورونيوز

بعد معركة دامية استمرت قرابة تسعة أشهر، شنها عناصر مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بدعم من القوات الروسية، وثقت صور نشرتها وكالة "تاس" للأنباء، حجم الدمار الذي لحق بمدينة باخموت.

أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء يوم الأحد، حجم الدمار الهائل الذي لحق بمدينة باخموت التي دمّرت الحرب المستعرة منذ أكثر من تسعة أشهر مبانيها بالكامل.

وتحوّلت المدينة التي يبلغ عمرها 400 عام، إلى مدينة أشباح. وكانت ذات أهمية استراتيجية محدودة، لكنها اكتسبت أهمية رمزية كبيرة بسبب طول مدة المعارك حولها.

وبدأت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تسليم مواقعها إلى القوات النظامية الروسية الأسبوع الماضي بعدما أعلنت سيطرتها الكاملة على باخموت في أعقاب أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

وهزت انفجارات عنيفة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت خففت فيه القوات الروسية حدة هجومها على باخموت بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها، بينما قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن قواتها تمكنت من صدّ 21 هجوماً روسيا خلال 24 ساعة الماضية.

وأشار مسؤولون أوكرانيون كبار في تصريحات منفصلة إلى أن قواتهم مستعدة لشن هجوم مضاد طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بداية الحرب.