شاهد: المقاتلة الأمريكية "F-16" من الجيل الرابع.. تحول غربي كبير في دعم كييف قبل هجوم الربيع

بقلم: يورونيوز

مستشار الأمن القومي جيك ساليفان شدد على أن القرار المتعلق بالطائرات لا يعكس تحولا في سياسة الولايات المتحدة.

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن سيعلن عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار أثناء وجوده في هيروشيما باليابان حيث يحضر قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لعام 2023.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الحزمة ستشمل مدفعية وذخيرة وراجمات هيمارس لإطلاق الصواريخ.

قبل ذلك كان مستشار الأمن القومي جيك ساليفان علق على القرار المتعلق بتزويد كييف بطائرات حربية من نوع "إف-16" وشدد على أن الضوء الأخضر لا يعكس تحولا في سياسة الولايات المتحدة.

وصرح للصحافيين في هيروشيما "لم يتغير شيء. نهجنا في توفير الأسلحة والعتاد والتدريب للأوكرانيين اتبع مقتضيات الصراع".

وتابع قائلا إن "طائرات إف-16 مقاتلات من الجيل الرابع، هي جزء من هذا المزيج. والخطوة الأولى الواضحة هنا هي القيام بالتدريب ثم العمل مع الحلفاء والشركاء والأوكرانيين لتحديد كيفية تنفيذ نقاط التزويد الفعلية أثناء مضينا قدما".

إلى ذلك أعلن وزير الدفاع الدنماركي الجمعة أن الدنمارك ستساهم في تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلة "أف-16" الأميركية بعد قرار حاسم من واشنطن في هذا الصدد.

وقال الوزير ترولز لوند بولسن إن الدولة الاسكندنافية التي تقوم باستبدال أسطولها من طائرات أف-16 بمقاتلات أف-35، ستتمكن الآن من المساهمة في "تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة أف-16 أيضا". وأضاف أن "الدنمارك ستبذل كل جهودها لجعل هذه المساهمة ذات أولوية".