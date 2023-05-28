روسيا تنفذ هجومها الأكبر على كييف بعشرات الطائرات المسيّرة منذ بدء الحرب على أوكرانيا

قُتل شخص مدني في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجوم "هائل" بالطائرات المسيّرة استهدف المدينة، وفق ما أفاد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.
قُتل شخص مدني في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجوم "هائل" بالطائرات المسيّرة استهدف المدينة، وفق ما أفاد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.
وقال كليتشكو بطل الملاكمة السابق إن "امرأة تبلغ 35 عاما تم نقلها إلى المستشفى، وتوفي رجل يبلغ 41 عاما"، مضيفا أن حطام طائرة مسيّرة سقط بالقرب من محطة وقود.
وأشار كليتشكو إلى أن الدفاعات الجوية في كييف أسقطت "أكثر من 20 طائرة مسيّرة متجهة إلى المدينة"، مناشدا سكان العاصمة "ابقوا في الملاجئ. الهجوم هائل".
وتابع أن حريقا اندلع أيضا في مقر شركة في منطقة هولوسيفسكي.
وتستهدف القوات الروسية كييف منذ بداية شهر أيار/مايو.
وأحصى سيرهي بوبكو رئيس الإدارة المدنية والعسكرية المحلية الجمعة وقوع 13 هجوما في كييف خلال هذا الشهر.
وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تضاعفت أيضا التقارير عن شن هجمات بالطائرات المسيّرة داخل روسيا في المناطق المحاذية لأوكرانيا.
وذكرت السلطات الإقليمية الروسية إن قصفا استهدف هذه المناطق السبت أسفر عن مقتل شخصين.
وتحمل موسكو كييف وداعميها الغربيين مسؤولية هذه الهجمات، بما في ذلك الهجوم على الكرملين، لكن أوكرانيا تنفي أي علاقة لها.
ونقدم إليكم أبرز تطورات الوضع في أوكرانيا:
روسيا تحذر من أن الغرب "يلعب بالنار" بشأن طائرات أف-16 لأوكرانيا
اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الأحد أن الغرب "يلعب بالنار" بعدما أعربت واشنطن مؤخرًا عن استعدادها للسماح لدول أخرى بتزويد كييف مقاتلات "اف-16" التي تطالب بها، منددًا بـ"تصعيد غير مقبول".
وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشر الصحافي بافيل زاروبين الذي أجراها مقطعًا منها على شبكات التواصل الاجتماعي "إنه لعب بالنار. لا شكّ في ذلك".
وأضاف "إنه تصعيد غير مقبول" تقوده "واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي" التي تريد "إضعاف روسيا".
واعتبر أنه، من خلال تسليم كييف أسلحة حديثة، يسعى الغرب إلى "إلحاق هزيمة استراتيجية" بموسكو و"تمزيق" روسيا، وهو خطاب يستخدمه القادة الروس بانتظام.
امتنعت الدول الداعمة لكييف لأكثر من عام عن تسليم الجيش الأوكراني مقاتلات خوفًا من تصعيد النزاع، لكن الولايات المتحدة أعطت أخيرًا الضوء الأخضر في 19 أيار/مايو للسماح بتسليم طائرات "اف-16" التي تطالب بها كييف من دون توقف.
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد بتعزيز الأمن على الحدود لضمان تحرك عسكري ومدني روسي "سريع" إلى المناطق الأوكرانية الخاضعة الآن لسيطرة موسكو.
وفي رسالة تهنئة إلى إدارة الحدود، وهي فرع من جهاز الأمن الاتحادي الروسي، في عطلة يوم حرس الحدود، قال بوتين إن مهمتهم تتمثل في "تغطية موثوقة" للخطوط في محيط منطقة القتال.
وتصاعدت حدة الهجمات داخل روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما باستخدام طائرات مسيرة على مناطق على طول الحدود ولكن أيضا في عمق البلاد على نحو متزايد، بما في ذلك خط أنابيب نفط شمال غربي موسكو يوم السبت.
وقال بوتين في الرسالة التي نُشرت على قناة الكرملين على تطبيق تلغرام "من الضروري ضمان الحركة السريعة لكل من المركبات العسكرية والمدنية والبضائع، بما في ذلك المواد الغذائية ومواد البناء والمساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها إلى مواطني روسيا الاتحادية الجدد".
أوكرانيا تسقط 52 طائرة مسيرة من 54 طائرة أرسلتها روسيا الليلة الماضية
أكدت أوكرانيا الأحد أنها صدت ليلا "هجوم المسيرات الأكبر" الذي يستهدف كييف "منذ بدء الغزو" الروسي فيما أوضح الجيش أنه اسقط 52 من 54 من هذه المسيرات المتفجرة التي ارسلتها موسكو من بينها "أكثر من 40" في اجواء العاصمة.
وقال سلاح الجو الأوكراني عبر تلغرام "رصد عدد قياسي من المسيرات المتفجرة وقد بلغ 54" مؤكدا أنه "دمر 52" منها. وأعلنت السلطات مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في كييف.
هجوم المسيرات الليلي "الأكبر" على كييف منذ بدء الغزو الروسي
قُتل شخص مدني في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجوم "هائل" بالطائرات المسيّرة استهدف المدينة، وفق ما أفاد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.
وقال كليتشكو بطل الملاكمة السابق إن "امرأة تبلغ 35 عاما تم نقلها إلى المستشفى، وتوفي رجل يبلغ 41 عاما"، مضيفا أن حطام طائرة مسيّرة سقط بالقرب من محطة وقود.
وأشار كليتشكو إلى أن الدفاعات الجوية في كييف أسقطت "أكثر من 20 طائرة مسيّرة متجهة إلى المدينة"، مناشدا سكان العاصمة "ابقوا في الملاجئ. الهجوم هائل".
وتابع أن حريقا اندلع أيضا في مقر شركة في منطقة هولوسيفسكي.
وتستهدف القوات الروسية كييف منذ بداية شهر أيار/مايو.
مقتل شخصَين في ضربات على مناطق روسية حدودية مع أوكرانيا
قُتل شخصان السبت في ضربات طاولت مناطق روسية حدودية مع أوكرانيا، حسبما أعلنت السلطات الإقليمية، في وقت تتعرّض الأراضي الروسية لسلسلة غير مسبوقة من الهجمات.
وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشسلاف غلادكوف عبر "تلغرام"، إنّ "شخصاً قُتل هو حارس أمن في شركة في المدينة"، موضحا أنّه "عندما شُنّت الضربة، كان في الشارع".
كذلك، أشار إلى أنّ "مراهقَين، هما فتاة تبلغ 15 عاماً... وفتى يبلغ 17 عاماً" أُصيبا بجروح في هذا الهجوم على قرية شيبيكينو القريبة من الحدود مع أوكرانيا، و"نُقلا إلى مستشفى الأطفال".
وجُرح شخص آخر تمّ نقله إلى المستشفى، وفقاً لغلادكوف.
وأوضح الحاكم المحلّي أنّ الضربات في المنطقة الحقت أضرارا بخطوط الكهرباء إضافة إلى إصابة "شركتين كبيرتين" ممّا تسبب في اندلاع حريق.
وكانت منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا، هدفاً لتوغّل مسلّح مطلع الأسبوع انطلاقاً من الأراضي الأوكرانية، ومنذ ذلك الحين تُستهدف بالضربات بشكل منتظم.
وفي مكان آخر على الحدود الأوكرانية، أعلن حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت مقتل عامل في أعقاب إطلاق قذائف مورتر بالقرب من قرية بليخوفو.
وقال إنّ هذا الرجل كان يعمل على "تحصينات" دفاعية بالقرب من أوكرانيا.
مسؤولة أوكرانية: الجيش الروسي يخفض هجماته على باخموت لإعادة تنظيم صفوفه
قالت مسؤولة كبيرة في كييف يوم السبت إن القوات الروسية خفضت مؤقتا من وتيرة هجماتها على مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها.
وبدأت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية تسليم مواقعها إلى القوات النظامية الروسية الأسبوع الماضي بعدما أعلنت سيطرتها الكاملة على باخموت في أعقاب أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.
وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني في بيان على تطبيق تلغرام إن القوات الروسية تواصل الهجوم لكن "النشاط العام للعمليات تراجع".
وتابعت "لم تكن هناك أي معارك نشطة أمس واليوم سواء في المدينة أو على أطرافها" مضيفة أن القوات الروسية تقصف بدلا من ذلك الضواحي والطرق المؤدية إلى باخموت.
وقالت ماليار "تراجع النشاط الهجومي للعدو يرجع لحقيقة أن القوات يجري تغييرها ويعاد تنظيم صفوفها... يحاول العدو تعزيز قدراته".
وأوضحت أن القوات الأوكرانية "تسيطر بثبات" على المناطق المرتفعة المطلة على باخموت من الشمال والجنوب بالإضافة إلى جزء من ضواحي المدينة لكنها لم تتقدم خلال اليومين الماضيين بهدف التركيز على "مهام أخرى".
موسكو ترفض انتقادات واشنطن لخطة نشر أسلحة نووية في بيلاروس
رفضت روسيا يوم السبت الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن لخطة موسكو لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، قائلة إن واشنطن تنشر منذ عقود مثل تلك الأسلحة النووية في أوروبا.
وأعلنت روسيا يوم الخميس أنها تمضي قدما في أول عملية لنشر مثل هذه الأسلحة خارج حدودها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وقال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروس إن نقل الأسلحة النووية بدأ بالفعل.
وقال بايدن يوم الجمعة إنه استقبل بشعور "سلبي للغاية" التقارير التي تفيد بأن روسيا تمضي قدما في خطة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس. ونددت وزارة الخارجية الأمريكية بالخطة الروسية.
وقالت سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة في بيان "من الحق السيادي لروسيا وبيلاروس ضمان أمنهما بالوسائل التي نرى أنها ضرورية في ظل حرب مختلطة واسعة النطاق تشنها واشنطن علينا".
وأضافت "الإجراءات التي نتخذها تتفق تماما مع التزاماتنا القانونية الدولية".
طهران تتهم زيلينسكي بالحديث عن طائراتها المسيرة للحصول على مزيد من أسلحة الغرب
اتهمت طهران الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت بترويج دعاية مناهضة لإيران حينما طالبها بالتوقف عن إمداد روسيا بالطائرات المسيرة، وقالت إن تصريحاته تهدف للحصول على المزيد من الأسلحة والمساعدات المالية من دول الغرب.
كان زيلينسكي قد دعا إيران في مقطع مصور يوم الأربعاء للتوقف عن الانزلاق إلى "الجانب المظلم من التاريخ" المترتب على تزويدها موسكو بالطائرات المسيرة.
ونفت إيران في بادئ الأمر إمداد روسيا بطائرات مسيرة من طراز شاهد لكنها قالت لاحقا إنها زودتها بعدد محدود منها قبل بدء الصراع الأوكراني. وتقول أوكرانيا إن الطائرات المسيرة تلعب دورا رئيسيا في هجمات روسيا على المدن والبنية التحتية.
وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقله الإعلام الإيراني "تكرار الرئيس الأوكراني للمزاعم الواهمة بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتماشى مع الدعاية المناهضة لإيران والحرب الإعلامية بهدف الحصول على أكبر كم ممكن من الأسلحة والمساعدات من الدول الغربية".
وأضاف كنعاني أن أوكرانيا ترفض السماح بإجراء تحقيق مستقل في تلك المزاعم.
وعززت روسيا تعاونها العسكري مع إيران منذ بدأت غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. وأقرت باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع لكن موسكو تسعى الآن لتعزيز إنتاجها من تلك الطائرات.
وقال زيلينسكي في كلمته يوم الأربعاء "السؤال البسيط هو: ما مصلحتكم من المشاركة في الإرهاب الروسي؟"
مئات الموظفين الألمان مجبرون على مغادرة روسيا بموجب قرار لموسكو
سيكون مئات الموظفين الألمان العاملين في قطاعي التعليم والثقافة مجبرين على مغادرة روسيا بموجب قرار لموسكو، حسبما قال مصدر حكومي ألماني لوكالة فرانس برس السبت.
يأتي ذلك عقب قرار للسلطات الروسية لإجبار ألمانيا على خفض موظفيها الدبلوماسيين والعاملين في مؤسسات عامة مثل معهد غوته الثقافي والمدرسة الألمانية في موسكو بحلول الأول من حزيران/يونيو، وفق المصدر.
وأكد المصدر تقريرا في صحيفة سودويتشه تسايتونغ اعتبر ذلك بمثابة "إعلان حرب دبلوماسي من موسكو" في برلين.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "هذه خطوة أحادية وغير مبررة وغير مفهومة".
نأت ألمانيا، الشريك الاقتصادي الوثيق لروسيا قبل أن تغزو موسكو أوكرانيا، بنفسها عن موسكو، وقدمت الدعم المالي والعسكري لكييف في النزاع.
منذ تفجر النزاع في أوكرانيا، تزايدت وتيرة التجسس الروسي في ألمانيا بنسبة قلما كان لها مثيل في السنوات القليلة الماضية، بحسب أجهزة الاستخبارات الألمانية.
في منتصف نيسان/أبريل طردت ألمانيا عددا من الدبلوماسيين الروس "لخفض تواجد أجهزة استخبارات"، مما استدعى ردا من موسكو التي طردت 20 من موظفي السفارة الألمانية.
وحددت وزارة الخارجية الروسية في نيسان/أبريل سقفا لعدد الدبلوماسيين الألمان وممثلي مؤسسات عامة الذين يُسمح لهم بالبقاء في روسيا، على ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية.
وقال المصدر إن "هذا السقف الذي حددته روسيا لمطلع حزيران/يونيو يعني ضمنا خفضا كبيرا في جميع مجالات التواجد (الألماني) في روسيا".
ولم تحدد الوزارة عدد الموظفين الذين يطالهم القرار، لكن مصدرا حكوميا قال إن تقرير صحيفة سودويتشه تسايتونغ الذي يتحدث عن عدة مئات من هؤلاء الأشخاص "صحيح".
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
طلبت أوكرانيا رسميا من الحكومة الألمانية تسليمها صواريخ كروز جو-أرض من طراز "توروس" البالغ مداها 500 كيلومتر على الأقل، على ما ذكرت وزارة الدفاع الألمانية لوكالة فرانس برس السبت.
وقالت المتحدثة "تلقينا طلباً من الجانب الأوكراني في الأيام القليلة الماضية" من دون أن تذكر أي تفاصيل عن عددها.
ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت برلين ستقبل أم لا، الأمر الذي من المتوقع أن يثير مناقشات حادة داخليًا.
زادت الحكومة الألمانية بشكل ملحوظ من إمداداتها العسكرية إلى كييف في الأشهر الأخيرة، لكنها لاتزال متحفظة حيال تزويدها بصواريخ كروز أو دعم سلاح الجو الأوكراني والمساعدة في تسليم مقاتلات "اف-16" على سبيل المثال.
وتوروس هو صاروخ كروز جو-أرض يتم حمله على متن مقاتلات طورته شركة ألمانية سويدية تحمل الاسم نفسه. ويسمح مداه بضرب أهداف بعيدة عن خط المواجهة الحالي في شرق أوكرانيا.
أعلنت المملكة المتحدة أحد الداعمين الرئيسيين لكييف، مؤخرًا عزمها تسليم صواريخ من طراز "ستورم شادو" إلى أوكرانيا، لتكون الأولى التي تزودها بهذا النوع من الأسلحة بعيدة المدى.
تأتي هذه التطورات في حين تستعد كييف منذ شهور لشن هجوم مضاد من أجل طرد القوات الروسية من الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا.