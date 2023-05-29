مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب اشرف محمد أمين إبراهيم (37 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين فجر الإثنين".

قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية خلال عملية عسكرية على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فيما قال الجيش إن "مشتبه بهم أطلقوا النيران في اتجاه القوات".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية " فإن إبراهيم أصيب برصاصتين متفجرتين في البطن والصدر. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) الخبر، مشيرة إلى أن إبراهيم كان ضابطا في جهاز المخابرات الفلسطينية.

من جهته، قالت القوات الإسرائيلية في بيان إنه خلال العملية في جنين "أطلق مشتبه بهم نيرانا كثيفة على القوات التي ردت بإطلاق النار على المسلحين، كما قالت القوات الإسرائيلية إنها داهمت عدة بلدات ومدن فلسطينية، وعثر على "قطع أسلحة ومعدات عسكرية" واعتقل ستة فلسطينيين.

وأكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين اعتقال 15 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم ستة من مدينة جنين. أما خدمة إسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني فأكدت تعامل طواقمها مع سبع إصابات في جنين بينها 4 إصابات بالرصاص الحي.

وتشن القوات الإسرائيلية بانتظام مداهمات في جميع أنحاء الضفة الغربية التي تحتلها منذ العام 1967، تقول إن هدفها اعتقال مطلوبين.

وكانت مدينتي جنين ونابلس في الأشهر الأخيرة مركزا للاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، التي قتل خلالها عشرات الفلسطينيين.

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، قُتل ما لا يقل عن 155 فلسطينيا و20 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي، في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية، وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين وقصّر معظمهم من الفلسطينينيين.