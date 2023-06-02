بعد غيبوبة استمرّت أكثر من عقدين.. وفاة إسرائيلية أصيبت في هجوم وقع في العام 2001

بقلم: يورونيوز

أصيب في الهجوم الذي كان من بين الأعنف إبان الانتفاضة الثانية، أكثر من 120 شخصا بينهم حانا ناخنبرغ المولودة في الولايات المتحدة.

دُفنت الخميس إسرائيلية كانت قد أصيبت في هجوم في العام 2001، وذلك بعد أن قضت أكثر من عقدين في غيبوبة، بحسب لقطات بثها التلفزيون الرسمي.

وحانا ناخنبرغ التي توفيت الأربعاء، كانت تبلغ 31 عاما عندما أصيبت في هجوم انتحاري استهدف مطعما للبيتزا في وسط القدس في آب/أغسطس 2001، وأوقع 15 قتيلا بينهم ثمانية أطفال.

وأصيب في الهجوم الذي كان من بين الأعنف إبان الانتفاضة الثانية، أكثر من 120 شخصا بينهم ناخنبرغ المولودة في الولايات المتحدة.

ونجت طفلة ناخنبرغ التي كانت تبلغ حينها ثلاث سنوات من الهجوم الذي تبنّته لاحقا حركة الجهاد الإسلامي.

وأكد إسحق ناخنبرغ والد الإسرائيلية المتوفاة الأربعاء في تصريح لموقع "واي نت" الإسرائيلي، أن ابنته لم تستعد يوما وعيها، وقضت بعدما أمضت الأسابيع الثلاثة الأخيرة في مستشفى في تل أبيب.

وقال "قضت ابنتنا بعد بطولة استمرّت 22 عاما".

في العام 2017 رفض الأردن تسليم الولايات المتحدة أحلام التميمي التي تحمل الجنسية الأردنية، لضلوعها في الهجوم الذي أسفر عن مقتل أمريكيين.

واعتقلت التميمي ثماني سنوات في إسرائيل إلى أن أطلق سراحها في إطار عملية تبادل سجناء أجريت في العام 2011 مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.