مصرع فرنسيين اثنين إثر اصطدام بين طائرتين خفيفتين جنوب تونس

بقلم: يورونيوز

رجح المتحدث باسم الحماية المدنية التونسية معز تريعة أن يكون الحادث ناجما عن اصطدام الطائرتين خلال مسابقة للطائرات الخفيفة تقام في منطقة توزر جنوب تونس، التي يرتادها آلاف السياح سنويا للتمتع بتضاريسها الصحراوية.

لقي فرنسيان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح إثر اصطدام بين طائرتين خفيفتين تستعملان في سباق سياحي للطائرات الخفيفة في محافظة توزر التونسية (جنوب)، بحسب متحدث باسم الحماية المدنية الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة لفرانس برس: "إن الحادث وقع السبت وأسفر عن مقتل فرنسيين وجرح اثنين آخرين" بالقرب من منطقة "شط الجريد".

وأضاف المتحدث قوله: "عثرنا على الطائرة الخفيفة الأولى بعد ان اشتعلت فيها النيران بالكامل وداخلها جثتان متفحمتان، وعلى بعد نحو ثلاثة كلم عثرنا على الطائرة الثانية وقد أصيب الشخصان اللذان كانا داخلها بجروح خفيفة". وعمر الضحيتين الفرنسيين 78 و55 عاما.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم محكمة توزر نزار اسكندر لفرانس برس أنه تم فتح تحقيق، "لتحديد الأسباب الأساسية التي أدت الى الحادث".