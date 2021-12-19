مصرع أربعة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بأستراليا

لقي أربعة أشخاص حتفهم في تحطم طائرة صغيرة في البحر قبالة سواحل بريزبين، هم بالغان وطفلان، كما أعلنت الشرطة الأسترالية الأحد.

وأوضحت شرطة ولاية كوينزلاند أن الطائرة تحطمت في المياه الضحلة قبالة ريدكليف في ضاحية بريزبين بعد وقت قصير من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وانتشل غطاسون تابعون للشرطة جثث الطيار البالغ 69 عاماً، وركاب هم شخص بالغ وطفلان لم يتم التعرف على هويتهم بعد.

وأعرب المحقق في الشرطة كريغ وايت عن أسفه لوقوع "حادث مأسوي" قبل أيام قليلة من عيد الميلاد. وقال "إنه آخر شيء تحتاج عائلة إلى أن تمر به في هذا الوقت من العام".

وتظهر صور بثتها وسائل إعلام محلية طائرة ذات أربعة مقاعد منقلبة تطفو على سطح البحر.

وحدث التحطم بعد وقت قصير من الإقلاع، وفقاً لتقارير أولية للسلطات لكن التحقيق جار لتحديد أسباب الحادث.

وقالت إدارة سلامة النقل الجوي إنها سترسل محققين إضافيين من العاصمة كانبيرا للمساعدة في التحقيقات.

وأشارت السلطات إلى أن انتشال حطام الطائرة سيستغرق بعض الوقت.

وفي وقت سابق، أعلنت مفوضة شرطة كوينزلاند كاتارينا كارول أن هناك صعوبات في العمليات الأولى لعملية انتشال الحطام.

وأوضحت "إن الطائرة في وضعية صعبة للغاية في منطقة المستنقعات".