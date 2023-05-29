مسؤول أممي يدعو من مصر إلى إغاثة دولية للسودانيين "كما حصل للأوكرانيين"

بقلم: يورونيوز

زار مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، مخيما للنازحين السودانيين في مصر، ودعا من هناك إلى زيادة الدعم الدولي لهؤلاء النازحين واللاجئين، معربا أيضا عن غضبه.

التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بعائلات سودانية فرّت من القتال الدائر في السودان إلى بر الأمان في مصر. وحث المسؤول الأممي المجتمع الدولي على دعم الفارين من السودان مثلما فعلوا مع الفارين من أوكرانيا.

وفي تصريح له أثناء الزيارة، قال غراندي: "في الحقيقة أنا غاضب جدا....هناك قادة عسكريون ومجموعات تقاتل من أجل السيادة في السودان. من الواضح أنهم لا يهتمون بشعوبهم. ما سمعته كانا قصصا عن فقدان العائلات المشتتة، والمَشقات، والرحلات الخطيرة للغاية من السودان، والأشخاص الفارين من القتال لمحاولة إيجاد الأمان أولاً في أجزاء أخرى من السودان، ثم في البلدان المجاورة مثل مصر ".

فيليبو غراندي، المفوض السامي لدى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين AP Photo

وأضاف المفوض الأممي أن موجة نزوح مشابهة شهدتها أوكرانيا قبل عام ونصف، متابعا: "كان هناك دعم دولي كبير. هل يمكن أن يتلقى من فضلكم هؤلاء الناس (السودانيون) دعما مماثلا؟"

وعبر أكثر من 153 ألف سوداني مؤخرًا الحدود البرية الجنوبية لمصر، وفقًا لآخر الإحصائيات التي نشرتها الحكومة المصرية في 26 أيار/مايو.

واندلع القتال في السودان في 15 نيسان أبريل، مما أجبر أعدادا كبيرة من المدنيين على الفرار، بما في ذلك أشخاص كانوا قد نزحوا في السابق داخل السودان بسبب نزاعات سابقة، فضلا عن لاجئين من دول أخرى سعوا للحصول على الأمان في السودان.

وبالإضافة إلى موجة النزوح الداخلي الجديدة، فرّ أكثر من 300 ألف شخص، بما في ذلك سودانيون ولاجئون من جنسيات أخرى كانوا في السودان، من السودان إلى بلدان مجاورة، أو عادوا إلى بلدانهم الأصلية في ظروف غير ملائمة - لا سيما إلى تشاد وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا.