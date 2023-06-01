لعبة الكروش ... مسابقة للنساء الحوامل في نيكاراغوا

أقيمت في عاصمة نيكاراغوا، ماناغوا، مسابقة الحوامل السنوية في نسختها العشرين. وفي هذه المسابقة الطريفة، تتنافس النساء الحوامل على لقب صاحبة أكبر كرش. تنظم المسابقة محطة راديو محلية في ماناغوا في الثلاثين من أيار/ مايو، وهو عيد الأم في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى. وفي العادة تحصل المرأة الفائزة على جائزة مادية وجوائز عينية أخرى. وحصلت المتسابقة فيرونيكا إسبينوزا، وهي أم لأربعة أطفال، على المرتبة الأولى في مسابقة هذا العام.

أقيمت في عاصمة نيكاراغوا، ماناغوا، مسابقة الحوامل السنوية في نسختها العشرين. وفي هذه المسابقة الطريفة، تتنافس النساء الحوامل على لقب صاحبة أكبر كرش. تنظم المسابقة محطة راديو محلية في ماناغوا في الثلاثين من أيار/ مايو، وهو عيد الأم في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى. وفي العادة تحصل المرأة الفائزة على جائزة مادية وجوائز عينية أخرى. وحصلت المتسابقة فيرونيكا إسبينوزا، وهي أم لأربعة أطفال، على المرتبة الأولى في مسابقة هذا العام.