بقلم: يورونيوز

حضّت روسيا الثلاثاء الغرب على وقف "دعايته الكاذبة" بشأن المواجهات في كوسوفو التي أسفرت عن إصابة نحو 30 جنديًا في قوة حفظ السلام، ودعت إلى "إجراءات حاسمة لخفض التصعيد".

أكد مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يدعو الصرب والكوسوفيين إلى وقف فوري للتصعيد".

من جانبها، حضّت روسيا الثلاثاء الغرب على وقف "دعايته الكاذبة" بشأن المواجهات في كوسوفو التي أسفرت عن إصابة نحو 30 جنديًا في قوة حفظ السلام، ودعت إلى "إجراءات حاسمة لخفض التصعيد".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "ندعو الغرب إلى إنهاء دعايته الكاذبة والتوقف عن إلقاء اللوم في الأحداث في كوسوفو على الصرب المدفوعين باليأس".

وأضافت: "يجب اتخاذ إجراءات حاسمة لخفض التصعيد".

تجمع جديد للصرب

وبقيت الأجواء متوترة الثلاثاء في شمال كوسوفو حيث تجمّع محتجّون صرب مجددًا أمام بلدية زفيتشان التي شهدت قبل يوم مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة أكثر من ثلاثين عنصرًا من قوّة حفظ السلام وأكثر من 50 متظاهرًا.

وأقام جنود بلباس مكافحة الشغب من قوّة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي في كوسوفو، حاجزًا حديديًا حول مبنى البلدية لمنع مئات المتظاهرين الصرب من الدخول، وفق مراسلة وكالة فرانس برس.

وأوقفت أمام مبنى البلدية ثلاث مركبات مصفحة تابعة لشرطة كوسوفو التي يثير وجودها غضب الصرب الذين يشكّلون غالبية السكان في أربع بلدات في شمال كوسوفو.

المواجهات في كوسوفو Bojan Slavkovic/Copyright 2023 The AP

وبعدما غادر ممثلوهم السياسيون الإدارات المحلية في هذه البلدات الأربع في شمال كوسوفو في تشرين الثاني/ نوفمبر في سياق مواجهة بين بلغراد وبريشتينا، قاطع الصرب الانتخابات البلدية التي نظمتها حكومة كوسوفو في نيسان/أبريل لإنهاء الفراغ المؤسسي.

وفاز رؤساء بلديات ألبان في هذه الانتخابات التي كانت نسبة المشاركة فيها أقل من 3,5%.

ونصبت حكومة رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي رؤساء البلديات الأسبوع الماضي، على الرغم من دعوات التهدئة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

والتوترات متكررة في تلك المناطق من الإقليم الصربي السابق الذي لم تعترف بلغراد باستقلاله المعلن عام 2008، وحيث يتحدى السكان الصرب الحكومة المحلية.

والاثنين، أعلنت القوة المتعددة الجنسيات إنّها "تعرّضت لهجمات غير مبرّرة"، بعدما اشتبك متظاهرون مع الشرطة وحاولوا الدخول إلى مبنى بلدية زفيتشان الشمالية.

إصابة أحد عناصر قوات حفظ السلام في كوسوفو Bojan Slavkovic/Copyright 2023 The AP

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إنّ 52 صربيّاً أصيبوا، ثلاثة منهم بجروح خطرة، فيما أصيب أحدهم "بعيارين ناريين أطلقتهما قوات خاصة (من إتنية) ألبانية".

من جهتها أفادت قوة الحلف الأطلسي في بيان الثلاثاء إصابة 19 جنديًا مجريًا و11 جنديًا إيطاليًا في اشتباكات الاثنين، مشيرة إلى أنهم يعانون من "كسور وحروق ناجمة عن عبوات ناسفة حارقة".

ولفتت إلى أن "ثلاثة جنود مجريين أُصيبوا بأسلحة نارية".

ودان حلف شمال الأطلسي "بشدة" الإثنين الهجمات "غير المقبولة" على قوته، مشدّدا على "وجوب أن يتوقف العنف فورا".

وحصلت صدامات الجمعة أيضًا خلال وصول رؤساء بلديات لتسلّم مناصبهم برفقة الشرطة.

ويعيش حوالي 120 ألف صربي في كوسوفو التي يبلغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة غالبيتهم الساحقة من الألبان.