شاهد: إسرائيل.. آلاف اليهود المتشددين يشيعون جثمان زعيمهم الروحي إيدلشتاين

بقلم: يورونيوز

توفي اليوم في إسرائيل غيرشون إيدلشتاين، أحد الزعماء الدينيين لليهود المتشددين عن عمر يناهز المئة عام. وشيع جثمانه إلى مقبرة في بني براك حيث شارك الآلاف في جنازته.

توفي الحاخام غيرشون إدلشتاين الثلاثاء وهو من القادة الروحيين لليهود المتشددين عن عمر ناهز 100 عام، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية في إسرائيل.

ونعى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إدلشتاين واصفا إياه بـ"الزعيم الروحي الرائد الذي أثرت معرفته بالتوراة على جيلنا وستؤثر على الأجيال القادمة".

خلف إدلشتاين في آذار/مارس العام الماضي الحاخام حاييم كانييفسكي في رئاسة "مجلس حكماء التوراة"، وهو المجلس الذي يقود حزب "يهودوت هتوراة" المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي في الدولة العبرية.

ولد إدلشتاين في روسيا في العام 1923 وهاجر إلى فلسطين في العام 1934 إبان الانتداب البريطاني.

علّم إدلشتاين في مدرسة "بونفيز" الدينية المرموقة ثم تولى لاحقا إدراتها في مدينة بني براك التي يقطنها يهود متشددون شرق تل أبيب.

وشيع جثمان إدلشتاين إلى مقبرة في بني براك، الواقعة شرقي تل أبيب، وشاركت في الجنازة حشود كبيرة من الرجال اليهود المتدنيين.