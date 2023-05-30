فيديو: اندلاع حريق هائل في مستودع للملابس شمال باريس

بقلم: يورونيوز

دعت محافظة سين سان دوني السكان إلى تجنب المنطقة المتضررة من النيران وإغلاق نوافذهم في مواجهة الدخان، كما طالبت بتجنب المنطقة لتسهيل تدخل الإغاثة.

اندلع حريق هائل، في أوبرفيلييه شمال باريس، في مستودع "رافكو فاليج" المتخصص في الملابس الداخلية. وذلك في بداية فترة ما بعد الظهر. وقام الموظفون البالغ عددهم 35 عاملاً في المستودع، بإخلاء الموقع على الفور، بينما تم إغلاق محطة "إيمي سيزير" لخط المترو 12، للسماح بتدخل سريع لعناصر الإطفاء.

وتجاوز عدد عناصر الإطفاء في المنطقة حتى الساعة 16,00 ت غ أكثر من 200 شخص، عملوا على مكافحة الحريق الكبير لمنع انتشاره إلى المستودعات المجاورة، مدعومين بآليات مخصصة لإطفاء الحرائق. ولم تسجل أي إصابات.

وكتبت رئيسة بلدية أوبرفيلييه كارين فرانكلت على تويتر: "هذا الحريق يتعلق بمستودع نسيج، لكنه لا يمثل أي خطر سام".

وكإجراء احترازي، دعت بلدية محافظة سين سان دوني السكّان إلى تجنب المنطقة المتضررة من النيران وإغلاق نوافذهم في مواجهة الدخان.

وانتشرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عمود الدخان من عدة نقاط في باريس،