بعد هجوم ليلي بمسيّرات روسية على كييف.. موسكو تتعرض لهجوم بالسلاح نفسه من دون سقوط ضحايا

يأتي الهجوم بعد ساعات من قصف صاروخي روسي استهدف المدينة في وضح النهار.
قُتل شخص واحد على الأقلّ وأصيب آخرون بجروح ليل الإثنين-الثلاثاء في كييف في هجوم روسي جديد استهدف بعدد كبير من المسيّرات العاصمة الأوكرانية، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.
ويأتي الهجوم بعد ساعات من قصف صاروخي روسي استهدف المدينة في وضح النهار، على غير عادة، وأثار حالة من الذعر في صفوف السكّان الذين هرعوا إلى الملاجئ ومحطات المترو للاحتماء منه.
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قلقان من لجنة التحقيق حول النفوذ الروسي في بولندا
أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما من قانون بولندي جديد ينص على إنشاء لجنة للتحقيق في "النفوذ الروسي" يقول منتقدوه إن وارسو ستستخدمه لاستهداف المعارضة.
وأكد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن لديه "قلق خاص" حول هذه اللجنة التي قد تملك القدرة على منع مواطنين من تولي مناصب عامة.
وقال المفوض ديدييه ريندرز إن بروكسل قلقة من أن اللجنة الجديدة في بولندا قد يتم استخدامها ضد القضاة المستقلين في البلاد وأن المفوضية الأوروبية "لن تتردد في اتخاذ اجراءات إذا لزم الأمر".
وفي بيان منفصل الإثنين، قالت وزارة الخارجية الاميركية إنها "قلقة من إقرار الحكومة البولندية لتشريع جديد قد يتم إساءة استخدامه للتدخل بانتخابات بولندا الحرة والنزيهة".
وأكدت أنها تتشارك "المخاوف التي أعرب عنها عدد من المراقبين بأن هذا القانون لإنشاء اللجنة للتحقيق في النفوذ الروسي قد يتم استخدامه لعرقلة ترشيح سياسيي المعارضة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".
الكرملين: الهجوم على موسكو "ردّ" من كييف على الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا
اعتبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الثلاثاء أن الهجوم الصباحي بالمسيّرات على موسكو "ردّ" من كييف على الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، في أول تعليق له على هذه الأحداث، مؤكدًا أن "لا تهديد" على سكان العاصمة الروسية.
وقال بيسكوف "من الواضح تمامًا أننا نتحدث عن ردّ من نظام كييف على ضرباتنا الفعّالة جدًا على أحد مراكزه القيادية". وأكّد أن "نظام الدفاع الجوي (فوق موسكو) عمل بشكل جيد"، بعدما قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إنها اعترضت كلّ المسيّرات الثماني التي كانت تحلّق فوق موسكو ومنطقتها.
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تابع "مباشرة" التطورات بفضل "وزارة الدفاع ورئيس بلدية موسكو وحاكم منطقة موسكو ووزارة الحالات الطارئة". وقال بيسكوف لصحافيين "لا قتلى، وحتى الساعة لا تهديد لسكان موسكو ومنطقتها".
ويأتي الهجوم على موسكو في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات على الأراضي الروسية، بينها توغل مسلح في منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا الأسبوع الماضي. لم تعلن كييف مسؤوليتها عن أي من هذه الهجمات.
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أوكرانيا تؤكد إسقاطها 29 من 31 مسيّرة روسية فوق كييف ومنطقتها خصوصًا
أكدت أوكرانيا الثلاثاء أنها أسقطت 29 من 31 مسيّرة روسية متفجرة فوق كييف ومنطقتها خصوصًا، خلال هجوم جوي روسي جديد استهدف العاصمة الأوكرانية هو الثالث في غضون 24 ساعة.
وقال سلاح الجو الأوكراني عبر تلغرام: "بين الساعة 23,00 و04,30 (20,30 و01,30 ت غ) هاجمت قوات الاحتلال الروسية أوكرانيا بواسطة 31 مسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136/131 أسقط 29 منها، غالبيتها العظمى قرب العاصمة وفي أجواء كييف".
وزارة الدفاع الروسية تتهم أوكرانيا بشن "هجوم إرهابي"
اتهمت روسيا الثلاثاء أوكرانيا بارتكاب عمل "إرهابي" بعد هجوم بالمسيّرات قل حدوثه استهدف موسكو ومنطقتها، مؤكدة أنها اعترضت الطائرات من دون طيار الثماني المستخدمة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "هذا الصباح شن نظام كييف هجومًا إرهابيًا بمسيّرات على مواقع في موسكو"، مضيفة "شاركت ثماني مسيرات في الهجوم" وقد أسقطت جميعها على ما أكدت.
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وزير الدفاع الأوكراني "متفائل" بنجاح الهجوم المضاد
قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في مقابلة مع صحيفة فرنسية: "نملك فرصًا جدية بتحقيق اختراق خلال الصيف" بفضل هجوم مضاد وشيك لجيش بلاده على القوات الروسية.
وأوضح الوزير في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس"، "نريد كسر عزيمة الروس على الانتصار في هذه الحرب"، مؤكدًا أن هذا الهجوم الضاد يهدف إلى العودة إلى "حدود 1991 المعترف بها دوليًا" لأوكرانيا بما يشمل شبه جزيرة القرم.
وتوقع الوزير الأوكراني أن يؤدي الهجوم المضاد الواسع هذا "إلى حركة تراجع جديدة للروس من أراضينا. لقد قاموا بعملية تعبئة جديدة إلا أن الكثير من الجنود من المبتدئين لا خبرة لديهم ولا يحسنون استخدام الأسلحة بشكل جيد".
وأضاف ان مجموعة "فاغنر استعانت بسجناء وفي حصار باخموت على مدى ثمانية أشهر قتل 60 ألف عنصر أو جرحوا خلال القتال" من دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الحصيلة تشمل المعسكرين.
في المقابلة، شدد ريزنيكوف أيضًا على الضرورة الملحة لتسليم أوكرانيا أسلحة وعدتها بها الدول الغربية. وعلق على الضوء الخضر الأميركي الأخير للسماح للدول الحليفة بتسليم كييف مقاتلات من طراز "أف-16" أميركية الصنع.
وتمنى الوزير أن تحصل عمليات التسليم هذه "بحلول نهاية السنة" الحالية موضحا أن الطيارين الأوكرانيين سيخضعون على مدى أشهر عدة لتدريبات على قيادتها.
وتابع: "في الأثناء علينا تحضير المطارات في أوكرانيا وأجهزة الرادار وأنظمة الملاحة والمراقبين الجويين...إنها منظومة معقدة".
وأكد الوزير أن بلاده تحتاج إلى اسطول من طائرات "اف-16" يضم "أكثر من مئة طائرة" لمواجهة قوة الروس الجوية وضرب الخطوط الخلفية لقوات موسكو.
تعرض موسكو لهجوم بمسيرات تسبب بأضرار "طفيفة" من دون سقوط ضحايا (رئيس البلدية)
تعرضت العاصمة الروسية فجر الثلاثاء لهجوم قل ما يحصل، بمسيرات تسبب بأضرار "طفيفة" في أبنية من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا على ما قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين.
وكتب سوبيانين عبر تلغرام: "هذا الصباح فجرا تسبب هجوم بمسيرات بأضرار طفيفة في أبنية عدة. وقد انتشرت كل أجهزة الطوارئ في المدينة في المكان ولم تسجل إصابات خطرة حتى الآن".
قتيل وعدد من الجرحى في كييف في هجوم ليلي بمسيّرات روسية
قُتل شخص واحد على الأقلّ وأصيب آخرون بجروح ليل الإثنين-الثلاثاء في كييف في هجوم روسي جديد استهدف بعدد كبير من المسيّرات العاصمة الأوكرانية، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.
وقال كليتشكو في منشور على تطبيق تلغرام إنّ حطاماً سقط على مبنى مؤلف من طوابق عدّة في حيّ هولوسييفسكي في جنوب العاصمة ممّا أسفر عن "مقتل شخص، ونقل امرأة مسنّة إلى المستشفى، وعلاج مصابَين آخرَين في عين المكان".
وكان كليتشكو قال في منشور سابق على تلغرام إنّ القوات الروسية شنّت على كييف "هجوماً ضخماً" بمسيّرات، ما أسفر عن إصابة شابة تبلغ من العمر 27 عاماً بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى.
من جهتها، قالت الإدارة العسكرية والمدينة للعاصمة إنّ 20 شخصاً تمّ إجلاؤهم من المبنى المتضرّر بسبب سقوط الحطام عليه.
وأضافت في منشور على تطبيق تلغرام أنّ "الطابقين العلويين من المبنى دمّرا وربّما هناك أشخاص تحت الأنقاض".
وبحسب الإدارة فإنّ هذا الهجوم الليلي تمّ بواسطة طائرات مسيّرة، مشيرة إلى أنّ سقوط مزيد من الحطام على أنحاء أخرى من العاصمة تسبّب باندلاع حريق في منزل بحيّ دارنيتسكي (في جنوب كييف)، واحتراق ثلاث سيارات في حي بيشيرسكي (بوسط العاصمة).
وقال رئيس البلدية مخاطباً سكّان العاصمة "هجوم ضخم. احتموا!".
وطوال الليل دوّت صفارات الإنذار في كييف، وكذلك في تشيركاسي (وسط) وكيروفوهراد وميكولايف وخيرسون (جنوب)، لتحذير السكّان من غارات جوية تستهدف هذه المدن.
ويأتي هذا الهجوم على كييف غداة هجوم ليلي مماثل استهدف العاصمة الأوكرانية.
كما يأتي الهجوم بعد ساعات من قصف صاروخي روسي استهدف المدينة في وضح النهار، على غير عادة، وأثار حالة من الذعر في صفوف السكّان الذين هرعوا إلى الملاجئ ومحطات المترو للاحتماء منه.
مسؤول: قتيلان و8 جرحى في هجوم روسي على دونيتسك
قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك إن شخصين قتلا وأصيب ثمانية في هجوم روسي على مدينة توريتسك بالمنطقة الواقعة بشرق أوكرانيا يوم الاثنين.
وذكر كيريلينكو أن روسيا استخدمت قنابل شديدة الانفجار في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 11:30 صباحا (0830 بتوقيت غرينتش) وألحق أضرارا بمحطة وقود ومبنى متعدد الطوابق في المدينة الصغيرة التي كان يبلغ تعداد سكانها قبل الحرب نحو 30 ألف نسمة.
وأضاف أن خدمات الإنقاذ تعمل في موقع الهجوم، وحث من بقي من سكان المدينة على المغادرة.
وقال كيريلينكو على تطبيق تلغرام "يستهدف الروس المدنيين عن عمد في منطقة دونيتسك كل يوم".