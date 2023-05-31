بقلم: يورونيوز

تعرضت العاصمة الروسية موسكو فجر الثلاثاء لهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة، ما تسبب بأضرار طفيفة وإصابة شخصين، بحسب السلطات المحلية.

قُتل شخص وأصيب اثنان بجروح الثلاثاء، في قصف أوكراني على مركز للنازحين في منطقة بيلغورود الحدودية، بحسب ما أعلن الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف.

وازدادت التفجيرات والتوغلات في الأسابيع الأخيرة في حين تقول كييف إنها تحضّر لهجوم مضاد كبير يهدف إلى طرد القوات الروسية من الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا.

وتعرضت العاصمة الروسية موسكو فجر الثلاثاء لهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة، ما تسبب بأضرار طفيفة وإصابة شخصين، بحسب السلطات المحلية.