تعرضت العاصمة الروسية موسكو فجر الثلاثاء لهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة، ما تسبب بأضرار طفيفة وإصابة شخصين، بحسب السلطات المحلية.
قُتل شخص وأصيب اثنان بجروح الثلاثاء، في قصف أوكراني على مركز للنازحين في منطقة بيلغورود الحدودية، بحسب ما أعلن الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف.
وازدادت التفجيرات والتوغلات في الأسابيع الأخيرة في حين تقول كييف إنها تحضّر لهجوم مضاد كبير يهدف إلى طرد القوات الروسية من الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا.
وتعرضت العاصمة الروسية موسكو فجر الثلاثاء لهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة، ما تسبب بأضرار طفيفة وإصابة شخصين، بحسب السلطات المحلية.
روسيا تبدأ إجلاء أطفال من مناطق حدودية أوكرانية تعرضت للقصف
بدأت روسيا الأربعاء إجلاء أطفال من مناطق واقعة على الحدود مع أوكرانيا التي تتعرّض لقصف كثيف منذ أيام وحيث اعتبر الكرملين الوضع "مقلقا".
تتزايد الهجمات على الأراضي الروسية منذ أسابيع وقد بلغت ذروتها بهجوم غير مسبوق بمسيّرات على موسكو الثلاثاء وتوغل مسلح كبير الأسبوع الماضي في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.
من جانبها، شنّت القوات الروسية التي تقود هجوما ضد أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022، سلسلة من الضربات المكثفة هذا الأسبوع على العاصمة كييف بالصواريخ والمسيّرات المفخخة.
والأربعاء، أعلن حاكم بيلغورود بدء إجلاء أطفال من منطقتين تعرضتا لقصف كثيف بالمدفعية وقذائف الهاون.
أوكرانيا تؤكد أن فرض القيود الأوروبية على استيراد حبوبها يصب في صالح بوتين
أعربت أوكرانيا الأربعاء عن أسفها للقيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على صادراتها من الحبوب، والتي تنوي بروكسل تمديدها، معتبرة أنها تصب في صالح المجهود الحربي الروسي.
فرضت هذه القيود خمس دول أوروبية شرقية من ضمنها بولندا، أحد الداعمين الرئيسيين لكييف، من أجل حماية المزارعين المحليين من تدفق الحبوب الأوكرانية، مما تسبب في انخفاض الأسعار.
كتبت وزارة الزراعة الأوكرانية في تغريدة "إن الإبقاء على القيود يعني منح (فلاديمير) بوتين أسلحة إضافية ضد وحدة أوروبا". وطالبت ب"رفع القيود الحالية".
أكد المفوض الأوروبي للشؤون الزراعية يانوش فويتشوفسكي الثلاثاء أنه من الضروري تمديد القيود المفروضة حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر "على الأقل".
ماكرون يطالب بضمانات أمنية "ملموسة وموثوقة" لأوكرانيا في حلف الأطلسي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على الغرب أن يقدم "ضمانات أمنية ملموسة وذات مصداقية لأوكرانيا" من خلال "طموح أكبر" مما كان عليه حتى الآن.
قال الرئيس الفرنسي في منتدى "غلوبسيك" في براتيسلافا "سيكون هذا موضوع نقاشات جماعية في الأسابيع المقبلة" بحلول قمة الناتو في تموز/يوليو في فيلنيوس.
وذكر أن أوكرانيا "اليوم تحمي أوروبا" وهي مجهزة "بمعدات عسكرية كبرى" لدرجة أنه من مصلحة الغرب "أن تكون لديها ضمانات أمنية موثوقة معنا في إطار متعدد الأطراف".
ألمانيا تغلق أربع قنصليات روسية على أراضيها (الحكومة)
ستخفض ألمانيا بشكل كبير التمثيل الدبلوماسي لموسكو على أراضيها بعدما خفضت روسيا عدد الأشخاص الذين يُسمح لبرلين توظيفهم في سفاراتها ومؤسساتها في روسيا، وفق ما أفاد ناطق باسم الخارجية الأربعاء.
وقال المصدر في مؤتمر صحافي دوري: "قررنا سحب الموافقة الممنوحة لعمل أربع من خمس قنصليات روسية في ألمانيا".
الجيش الروسي يؤكد أنه دمر "آخر" سفينة حربية أوكرانيةeuronews أعلنت روسيا الأربعاء مسؤوليتها عن تدمير سفينة الإنزال "يوري أوليفيرينكو" في أوديسا (جنوب أوكرانيا)، والتي تقول موسكو إنها السفينة الحربية "الأخيرة" التابعة للبحرية الأوكرانية كانت لا تزال في الخدمة.
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لتجنّب وقوع حادث نووي في زابوريجيا.. غروسي يطرح "خمسة مبادئ" على الأمم المتحدةeuronewsيُجري غروسي منذ أشهر مفاوضات لضمان حماية هذا الموقع في جنوب شرق أوكرانيا حيث يعتبر الوضع خطيراً بسبب المعارك.
خمسة قتلى في قصف على منطقة لوغانسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو
أسفر قصف ليلي استهدف مزرعة دواجن في منطقة لوغانسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين، على ما ذكرت السلطات الروسية الأربعاء، متهمة الجيش الأوكراني بتنفيذ الضربة.
وقال مركز المراقبة الروسي للوضع الأمني في منطقة لوغانسك على تلغرام: "أوقع قصف لقرية كارباتي (الواقعة على بعد 35 كيلومترًا غربي لوغانسك) نفذته مجموعات مسلحة أوكرانية، 24 ضحية - خمسة قتلى و 19 جريحاً"، مشيرًا إلى أنه "وفقًا للمعلومات الأولية تم تنفيذه بواسطة أنظمة هيمار" التي تقدمها الولايات المتحدة لكييف.
بوروندي تؤكّد للافروف "حيادها" في النزاع بين روسيا وأوكرانيا
جدّدت حكومة بوروندي الثلاثاء، خلال زيارة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الدولة الأفريقية، التأكيد على "حيادها" في النزاع الدائر بين موسكو وكييف، مشدّدة على أنّه "لا يمكن لأحد أن ينتصر في هذه الحرب".
وفي شباط/فبراير، امتنعت الدولة الأفريقية الواقعة في منطقة البحيرات العظمى، عن التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا.
ويومها كانت بوروندي واحدة من 22 دولة (من أصل 54 دولة عضواً في الاتّحاد الأفريقي) امتنعت عن التصويت على القرار أو لم تشارك في جلسة التصويت، في حين صوّتت ضدّ القرار دولتان فقط هما إريتريا ومالي.
والثلاثاء قال وزير خارجية بوروندي ألبرت شينغيرو للصحافيين في بوجمبورا بحضور نظيره الروسي: "لقد اتّخذنا موقفاً ممتنعاً عن التصويت، وموقفاً حيادياً وغير انحيازي لمنع هذا النزاع من الوصول إلى مناطق أخرى، ولا سيّما إلى أفريقيا، ويجب علينا التخفيف من تأثير هذا النزاع، وهذا هو موقف غالبية الأفارقة بشأن هذا الموضوع".
وأكّد الوزير البوروندي أنّه "ما من أحد يمكنه الانتصار في هذه الحرب".
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