شاهد: "لا يوجد أفضل من ذلك".. "يوغا البيرة" تلقى ترحيبا واسعا في الدنمارك

بقلم: يورونيوز

يعتبر منظمو هذه الرياضة أن طرافتها قد تجذب الكثيرين إلى ممارسة تمارين اليوغا الأساسية.

للسنة الرابعة على التوالي، اجتمع نحو 100 شخص بجانب ميناء كوبنهاغن،عاصمة الدنمارك، لممارسة "يوغا البيرة".

وتجمع "يوغا البيرة" بين رياضة اليوغا التقليدية والاستمتاع بشرب البيرة الباردة.

وتلقى هذه الفصول الفريدة ترحيبا واسعا من قبل المشاركين الذين يشعرون بالانتعاش خلال تجرعهم البيرة وممارسة التمارين في آن واحد.

ويقول أحد المشاركين الدائمين: "لا يمكن أن يكون هناك أفضل من شرب البيرة خلال ممارسة تمارين اليوغا".

ويعتبر منظمو هذه الرياضة أن طرافتها قد تجذب الكثيرين إلى ممارسة تمارين اليوغا الأساسية.