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واشنطن مستعدة لاستئناف وساطتها في السودان عندما يكون طرفا النزاع "جدّيين"

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أثناء زيارته لبعض مواقعهم في الخرطوم
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أثناء زيارته لبعض مواقعهم في الخرطوم   -  Copyright  -/AFP
بقلم:  يورونيوز

واشنطن مستعدة لاستئناف وساطتها في السودان عندما يكون طرفا النزاع "جدّيين"

أكدت الولايات المتحدة الخميس أنها ما زالت مستعدة للقيام بوساطة بين المتحاربين في السودان شرط أن يكونوا "جديين" في مسألة الهدنة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع من محادثات جدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية خلال زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى أوسلو إن الولايات المتحدة والسعودية "مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع (...) عندما تظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جدية في التزام وقف إطلاق النار".

انسحاب من المحادثات

وكان الجيش السوداني قد علّق مشاركته في مباحثاته مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية. احتجاجاً على عدم انسحاب الدعم السريع من المرافق العامة والخاصة، كما نص على ذلك اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان مؤخراً.

وأقر الوسطاء في المحادثات الجارية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، انتهاك الطرفين الهدنة مراراً، لكنهم تجنبوا حتى الآن فرض أي عقوبات على أمل إبقاء طرفي النزاع على طاولة المفاوضات.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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