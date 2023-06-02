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رئيس وزراء أرمينيا سيحضر تنصيب إردوغان رغم التوترات

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الكرملين موسكو، روسيا.
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الكرملين موسكو، روسيا.   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  يورونيوز

أعلن مكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الجمعة أن الأخير سيحضر حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت، وذلك رغم التوترات التاريخية بين البلدين.

وقال المكتب في بيان إن "ارمينيا تلقت دعوة لحضور حفل تنصيب الرئيس رجب طيب إردوغان"، مضيفا أن "رئيس الوزراء نيكول باشينيان سيتوجه الى أنقرة في الثالث من حزيران/يونيو لحضور الحفل".

فاز رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة في تركيا بعد حصوله على 52,2 بالمئة من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام منافسه كمال كليتشدار أوغلو.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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