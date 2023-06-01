الناتو يجتمع في أوسلو بغياب تركيا وتعزيز دفاعات أوكرانيا أبرز الأهداف

بقلم: يورونيوز

يحاول وزراء الناتو دعم أوكرانيا ودفع ملف السويد المتعثر للانضمام إلى الحلف لكن غياب تركيا قد يعيق الأمر.

بدأ وزراء خارجية الناتو اجتماعهم في العاصمة النرويجية أوسلو دون مشاركة تركيا.

يسعى المجتمعون إلى مناقشة تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وسط الحرب التي تخوضها ضد روسيا.

ومن الملفات الرئيسية التي يضعها الأعضاء على طاولة النقاش، هو ملف انضمام السويد إلى الناتو. لكن المحادثات بهذا الخصوص قد تتعثر نظرًا لغياب وزير الخارجية التركي مع انشغال تركيا بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أعلن الخميس أنه سيزور أنقرة "في المستقبل القريب" لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو، بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقال ستولتنبرغ في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي في أوسلو "تحدثت مع الرئيس إردوغان مطلع الأسبوع وسأزور أنقرة في المستقبل القريب" للمطالبة بانضمام السويد حتى "تصبح عضوا في الحلف في أسرع وقت ممكن".