شاهد: عاصفة ماوار تصل اليابان وتوجيهات لمئات آلاف السكان بإخلاء منازلهم

بقلم: يورونيوز

صدرت توجيهات لمئات الآلاف السكان في اليابان الجمعة بإخلاء منازلهم بسبب مرور العاصفة الاستوائية ماوار التي تسببت بهطول أمطار غزيرة خصوصا في وسط وغرب البلاد.

عين العاصفة التي كانت مصنفة سابقا كاعصار حين ضربت بقوة في نهاية أيار/مايو جزيرة غوام الأمريكية، كانت الجمعة في المحيط الهادئ بجنوب غرب اليابان.

صدرت توجيهات الإخلاء -وهي غير إلزامية- خصوصا الجمعة لأكثر من 410 آلاف شخص في تويوتا سيتي بدائرة آيشي في وسط اليابان.

في نفس الدائرة، شملت دعوات الإخلاء المرفقة بانذار بأعلى درجات، 130 ألف شخص في تويوهاشي بحسب محطة التلفزيون العامة "ان اتش كي".

في مقاطعة واكاياما الواقعة في غرب اليابان فاضت عدة أنهار.

وقال الناطق باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو أمام الصحافيين "نحث السكان (في المناطق المتضررة) على توخي الحذر الشديد في مواجهة مخاطر حصول انزلاقات تربة وفيضانات وارتفاع منسوب أنهار".

تعليق حركة القطارات وإلغاء الرحلات الجوية

وأضاف "من المتوقع هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية على جزء كبير من اليابان، من الغرب إلى الشرق، خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

علقت حركة القطارات الفائقة السرعة بين طوكيو وأوساكا كما أعلنت شركة السكك الحديدة "جاي ار سنترال" على موقعها الالكتروني.

كما تم إلغاء أكثر من 260 رحلة الجمعة في البلاد بحسب التلفزيون العام.

بحسب العلماء فان ظاهرة الاحتباس الحراري تزيد من مخاطر هطول أمطار غزيرة في اليابان حيث تحمل كتل الهواء الساخن المزيد من البخار.

في تموز/يوليو 2021، تسببت أمطار غزيرة في حدوث انهيار وحول ضخم في منتجع أتامي الساحلي (جنوب غرب طوكيو) خلف 27 قتيلا.

تسببت الفيضانات الكبرى في كيوشو (جنوب غرب اليابان) في مقتل أكثر من 80 شخصا في 2020 وقبل ذلك بسنتين، شهد الأرخبيل أسوأ فيضانات منذ عقود قتل خلالها أكثر من 200 شخص في غرب البلاد.