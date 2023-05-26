زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شرق العاصمة اليابانية طوكيو

بقلم: يورونيوز

يأتي زلزال الجمعة بعد ثلاثة أسابيع فقط من وقوع زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر في محافظة إيشيكاوا، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة آخر.

وقع زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة سواحل طوكيو مساء الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية مستبعدة خطر حدوث تسونامي.

وحدث الزلزال الذي يقع مركزه على عمق 50 كيلومترًا، في الساعة 19,03 بالتوقيت المحلي (10,03 ت غ) في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية فهزّ بنايات كبيرة في العاصمة وأدى إلى وقف خدمات القطارات.

كما أبلغت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن وقوع الزلزال أيضًا وبالقوة نفسها.

وأوضحت السلطة النووية للبلاد إنه لم تكتشف اختلالات في المحطات النووية في كل أنحاء المنطقة.

وقبل لحظات من شعور سكان طوكيو بالهزة حضّ نظام الإنذار الياباني للزلازل محطات التلفزيون على التنبيه لوصول هزة قوة محتملة.

وقال مذيع في محطة "إن إتش كيه" في تشيبا بعد وقوع الزلزال: "كان الأمر أشبه بالوقوف على متن قارب يطفو على سطح المياه، اهتزاز استمر لأكثر من 30 ثانية على ما يبدو".

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطًا زلزاليًا مرتفعًا. وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وإلى حوض المحيط الهادئ.

وتعرضت البلاد في آذار/ مارس 2011 لإحدى أسوأ الكوارث في العصر الحديث، اذ ضرب زلزال بقوة تسع درجات قرب سواحلها الشمالية الشرقية، نتجت منه موجات مد "تسونامي"، وأودى بـ18 ألفًا و500 شخص بين قتيل ومفقود.

ويأتي زلزال الجمعة بعد ثلاثة أسابيع فقط من وقوع زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر في محافظة إيشيكاوا، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة آخر.