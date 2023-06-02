مدير المخابرات المركزية الأميركية زار بكين في أيار/مايو

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وليام بيرنز في مطار بكين الصين

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وليام بيرنز في مطار بكين الصين - Copyright Alexander F. Yuan/Copyright 2023 The AP. .

بقلم: يورونيوز

زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وليام بيرنز بكين في ايار/مايو حيث التقى نظراءه في أول زيارة لمسؤول أميركي بهذا المستوى إلى الصين منذ اسقطت واشنطن في شباط/فبراير منطادا صينيا، وفق ما إعلن مسؤول الجمعة.