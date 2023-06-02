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مدير المخابرات المركزية الأميركية زار بكين في أيار/مايو

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وليام بيرنز في مطار بكين الصين
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وليام بيرنز في مطار بكين الصين   -  Copyright  Alexander F. Yuan/Copyright 2023 The AP. .
بقلم:  يورونيوز

زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وليام بيرنز بكين في ايار/مايو حيث التقى نظراءه في أول زيارة لمسؤول أميركي بهذا المستوى إلى الصين منذ اسقطت واشنطن في شباط/فبراير منطادا صينيا، وفق ما إعلن مسؤول الجمعة.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته إن بيرنز "شدد (خلال الزيارة) على أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة على صعيد الاستخبارات".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي أنها رصدت منطاداً صينياً يحلق فوق أراضي ولاية مونتانا الشمالية وسط شبهات حول تحليقه لأغراض تجسسية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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