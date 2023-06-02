EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا والصين بشأن الأسلحة النووية دون "شروط مسبقة"

مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، واشنطن.
مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، واشنطن.   -  Copyright  Andrew Harnik/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان الجمعة إن الولايات المتحدة مستعدة للإبقاء على الحد المتفق عليه للرؤوس الحربية النووية بموجب معاهدة تعود إلى فترة الحرب الباردة.

وأضاف: "طالما فعلت روسيا ذلك وكذلك للتفاوض بشأن معاهدات جديدة مع موسكو وبكين."

وقال ساليفان "نحن على استعداد للالتزام بالحدود الوسطى طالما فعلت روسيا ذلك"، في إشارة إلى سقف الرؤوس الحربية المحدد في معاهدة ستارت الجديدة.

ودعا موسكو إلى الدخول في محادثات لتبني معاهدة جديدة تحل محل معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي في 2026، وقال "نحن مستعدون أيضًا لإشراك الصين من دون شروط مسبقة".

المصادر الإضافية • أ ف ب

مواضيع إضافية

تايبيه تعلن توقيع الولايات المتحدة وتايوان اتفاقا تجاريا "تاريخيا" الخميس

روسيا تعلن اعتراض قاذفتين أميريكيتين ولوكاشنكو يؤكد نقل أسلحة نووية روسية إلى بلاده

لفهم تداعيات الهجمات النووية.. جولة بالواقع الافتراضي تعيد إحياء الهجوم الذري على هيروشيما