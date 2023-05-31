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بلينكن يحض الصين على "إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة" بعد حادثة الطائرة

وزير الخارجية أنتوني بلينكين في مبنى الكابيتول هيل بواشنطن
وزير الخارجية أنتوني بلينكين في مبنى الكابيتول هيل بواشنطن   -  Copyright  Jonathan Ernst/AP
بقلم:  يورونيوز

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء بكين إلى الموافقة على مزيد من الاتصالات بعد حادثة طيران الأسبوع الماضي التي حمل فيها المسؤولية على طيار صيني.

وقال بلينكن للصحافيين خلال زيارة للسويد "أعتقد أن ذلك يؤكد فحسب على أهمية أن تكون بيننا خطوط اتصال منتظمة ومفتوحة، منها بالمناسبة، بين وزيري الدفاع في بلدينا". وجاءت تصريحاته بعدما أعلنت الولايات المتحدة إن الصين امتنعت عن إجراء محادثات مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

نددت الحكومة الصينية الأربعاء بـ"الاستفزاز" الأمريكي بعد حادثة بين مقاتلة صينية وطائرة استطلاع عسكرية أمريكية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "هذه المناورات الاستفزازية والخطيرة هي مصدر مشاكل للأمن البحري"، مؤكدًا أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن هذه الاستفزازات الخطيرة على الفور".

وحلقت مقاتلة صينية من طراز J-16 بالقرب من طائرة استطلاع أمريكية في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي، مما أجبر الطائرة الأمريكية على اجتياز "موجة مضطربة"، وفق فيديو نشره الجيش الأمريكي.

ووصفت القيادة الأمريكية الاعتراض الصيني بأنه "مناورة عدوانية غير ضرورية".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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