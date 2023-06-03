آلاف الطيور البحرية النافقة على شواطئ شمال تشيلي

بقلم: يورونيوز

عُثر على ما لا يقل عن 3500 طائر بحري نافق منذ 26 أيار/مايو على شواطئ شمال تشيلي، وفقاً للسلطات التي تحقق في هذه الظاهرة لكنها تستبعد فرضية أنفلونزا الطيور.

وتَبيّنَ أن الطيور النافقة من نوع الغاق بوغانفيل التي تُطلق عليها تسمية غاق غواناي في أميركا الجنوبية وتتميز بريشها الأبيض والأسود.

وعمل موظفون من إدارة الزراعة والثروة الحيوانية يرتدون بزات واقية خاصة على جمع مئات الطيور النافقة التي كانت تنتشر على شواطئ كوكيمبو، على بعد نحو 400 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة سانتياغو، وهي منطقة سياحية تضم فنادق ومطاعم وكازينوهات.

وقال مدير مكتب الزراعة والثروة الحيوانية في كوكيمبو خورخي ماوتز لوكالة فرانس برس إن نتائج التحاليل التي صدرت الجمعة استبعدت أن يكون النفوق ناجماً عن أنفلونزا الطيور، لكنّها لم تتوصل بعد إلى تحديد أسباب الظاهرة.

وتوقّع ماوتز أن يكون "شيء ما يحدث في البحر" يتسبب بنفوق هذه الطيور التي تغوص في المحيط لاصطياد فرائسها.

وفاجأت هذه الظاهرة سكان المنطقة. وقال الصياد إديسون ألفارو (47 عاماً) لوكالة فرانس برس "لم يسبق أن رأينا أمراً مماثلاً. وجود كل هذه الطيور الصغيرة النافقة مثير للاستغراب".

وتضررت تشيلي بشدة من إنفلونزا الطيور التي قضت حتى الآن على 10 في المئة من طيور بطريق همبولت الضعيفة وآلاف الطيور الأخرى. وبات رجل في الثالثة والخمسين أول إنسان يصاب بالمرض في تشيلي في نهاية آذار/مارس، ولا يزال يعالج في المستشفى.