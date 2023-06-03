واشنطن وطوكيو وسيول تريد تقاسم معطيات التحذيرات من الصواريخ بحلول نهاية العام

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

طالما أدانت هذه الدول التجارب الصاروخية المتكررة التي تقوم بها كوريا الشمالية حيث يعتبرونها تمثل تهديدًا كبيرًا لأمن المنطقة والعالم.

تسعى الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إلى تقاسم معطيات التحذيرات من الصواريخ الكورية الشمالية قبل نهاية 2023، حسبما أعلنت الدول الثلاث في بيان عقب اجتماع لوزراء دفاعها في سنغافورة السبت.

وجاء في البيان أن الأطراف الثلاثة "يقرون بالجهود الثلاثية لتفعيل آلية تبادل بيانات التحذيرات الصاروخية في الوقت الحقيقي، قبل نهاية العام من أجل تحسين قدرة كل دولة على اكتشاف وتقييم الصواريخ التي يتم إطلاقها" من جانب كوريا الشمالية.