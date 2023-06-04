هيئة قناة السويس تنجح في تحريك ناقلة نفط تحمل علم مالطا تعطلت أثناء عبورها

بقلم: يورونيوز

يتدفق حوالي 10٪ من التجارة العالمية عبر القناة وهي مصدر رئيسي لدخول العملة الأجنبية لمصر.

نجحت هيئة قناة السويس في سحب ناقلة البترول "seavigour" التي علقت بعد تعطل محركاتها وتسببت بتوقف حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي العالمي الأطول.

وقال الفريق أسامة ربيع بحسب تغريدة نشرت على صفحة هيئة قناة السويس الرسمية عبر تويتر: "حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتعاملنا باحترافية مع عطل مفاجئ لناقلة البترول SEAVIGOUR".

وأفاد جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، صباح اليوم، بأن الناقلة التي تحمل علم مالطا علقت بعد تعطل محركاتها أثناء عبورها، عند مسافة 12 كيلومترًا (7.5 ميل) من بداية القناة.

وأوضح صفوت، أن الهيئة قد نشرت ثلاثة زوارق لسحب الناقلة "سيافيغور" وإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها.

وأوضح أن الناقلة كانت جزءًا من القافلة الشمالية التي تعبر القناة من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر.

ووفقا لموقع "مارينترافيك" MarineTraffic، المعني برصد حركة السفن، تم بناء ناقلة البترول "سيافيغور" في عام 2016، ويبلغ طولها 274 مترًا (899 قدم) وعرضها 48.63 مترًا (159 قدمًا).

وتعتبر حادثة يوم الأحد الأحدث لتعطل سفينة في هذا الممر المائي الحيوي.

وكانت العديد من السفن قد تعطلت أو علقت في قناة السويس خلال السنوات القليلة الماضية.

في 25 مايو/أيار، جنحت ناقلة بضائع يبلغ طولها 190 متراً وترفع علم هونغ كونغ لفترة قصيرة (ساعة و16 دقيقة) في قناة السويس.

وفي 5 مارس/آذار، علقت سفينة ‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬MSC ISTANBULالتي كانت تبحر تحت علم ليبيريا وكانت في طريقها من ماليزيا إلى البرتغال، وتم إعادة تعويم السفينة بعد ساعات.

وتوفر القناة، التي تم افتتاحها عام 1869، رابطًا مهمًا للنفط والغاز الطبيعي والبضائع.

يتدفق حوالي 10٪ من التجارة العالمية عبر القناة وهي مصدر رئيسي لدخول العملة الأجنبية لمصر.

وبحسب هيئة قناة السويس، فقد مرت خلال المجرى المائي العام الماضي 23851 سفينة مقارنة بـ20649 سفينة في عام 2021.

وبلغت إيرادات القناة في عام 2022، نحو 8 مليارات دولار وهي الأعلى في تاريخ القناة.