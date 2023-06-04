44 حالة منذ بداية العام.. إعدام 3 أشخاص في السعودية بسبب اتهامات مختلفة

بقلم: يورونيوز

تم إدانة أحد الأشخاص الثلاثة "باغتصاب شخص تحت تهديد السلاح وتصويره، وإدانة آخر بفعل الفاحشة بعدد من الفتيات".

أعلنت السعودية، يوم الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص أدينوا بـ"الانضمام لخلية إرهابية وحيازة الأسلحة والاعتداء على رجال الأمن بقصد قتلهم".

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان عبر حسابها في "تويتر"، إنها نفذت "حُكم القتل تعزيرا بثلاثة جناة بالمنطقة الشرقية لإقدامهم على انضمامهم لخلية إرهابية، وحيازتهم الأسلحة والتدرب عليها، والاعتداء المسلح على المراكز الأمنية ورجال الأمن، بقصد قتلهم وتسترهم على عدد من الإرهابيين".

وحسب البيان، تم إدانة أحد الأشخاص الثلاثة "باغتصاب شخص تحت تهديد السلاح وتصويره، وإدانة آخر بفعل الفاحشة بعدد من الفتيات".

وذكر البيان أن الثلاثة أدينوا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أصدرت عقوبة الإعدام بحقهم قبل أن يحظى الحكم بتأييد محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا.

إعدام 44 شخصًا

وخلال مايو/ أيار المنصرم، نفذت السلطات السعودية 9 أحكام إعدام، 8 منها في المنطقة الشرقية، ويحمل 7 من هؤلاء الجنسية السعودية.

ومنذ بداية العام الجاري، أعدمت السلطات السعودية 44 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات رسمية.

وتتصدر السعودية الدول العربية في تنفيذ أحكام الإعدام، وبازدياد سنوي. وقد نفذت في السنوات الأخيرة عمليات إعدام جماعية عدة، كان أكبرها في شهر مارس/ آذار عام 2022، حين استفاق العالم على خبر إعدام 81 شخصاً في المملكة بتهمة الإرهاب والتخابر.

وتتنوع التهم التي توجهها المملكة للأشخاص الذين يجري إعدامهم وأبرزها المخدرات والإرهاب.

وحسب منظمة العفو الدولية (أمنستي)، شهدت السعودية 196 حالة إعدام خلال عام 2022، وهو العدد الأعلى في المملكة خلال 30 عامًا.