قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع في بيان يوم الأحد إن القناة حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها عند 629 مليون دولار في نيسان/ أبريل الماضي.

وأضاف أن إيرادات القناة في نيسان/ أبريل زادت 13.6 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي حين بلغت 553.6 مليون دولار.

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قد سبق وأن أعلن أن إيرادات القناة في شباط/ فبراير قد ارتفعت بنسبة 15.1 بالمئة إلى 545.5 مليون دولار وأن "حركة الملاحة بالقناة خلال شهر شباط/ فبراير 2022 قد سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية بعبور 1713 سفينة من الاتجاهين … مقابل عبور 1532 سفينة خلال شهر شباط/ فبراير من العام الماضي".

وتؤمّن قناة السويس عبور 10 في المئة من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكّل صلة وصل بين أوروبا وآسيا.