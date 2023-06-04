شاهد: أكبر سفينة حاويات في العالم تستعد للشروع في رحلتها الأولى

بقلم: يورونيوز

وكان من المقرر أن تغادر السفينة وحمولتها المعدة للتصدير إلى البرتغال وبلجيكا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، من الرصيف الساعة 17:00 يوم السبت.

ذكرت قناة CCTV الصينية الرسمية، أن أكبر سفينة حاويات في العالم والتي تم تطويرها وبناؤها في الصين كانت تستعد يوم السبت للانطلاق برحلتها الأولى من ميناء نينغبو تشوشان في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين.

يبلغ إجماي طول السفينة أكثر من 399 مترًا وعرضها أكثر من 61 مترًا وعمق شحن البضائع أكثر من 33 مترًا.

أما بالنسبة لمساحة سطح السفينة فهي تساوي 24000 مترًا مربعًا، ويعادل علوها ارتفاع مبنى مكون من 22 طابقًا، ويمكنه تحميل 24346 حاوية قياسية بحجم 20 قدمًا في المرة الواحدة.

وكان من المقرر أن تغادر السفينة وحمولتها المعدة للتصدير إلى البرتغال وبلجيكا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، من الرصيف الساعة 17:00 يوم السبت.