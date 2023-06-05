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الإفراج عن الجزائري بلفضيل في قضية العنف ضد شقيقته

المهاجم الجزائري إسحاق بلفضيل
المهاجم الجزائري إسحاق بلفضيل   -  Copyright  DANIEL ROLAND/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

أُفرج عن المهاجم الجزائري إسحاق بلفضيل، بعد إسقاط القضية المرفوعة ضده بتهمة العنف ضد شقيقته الصغيرة البالغة 15 عامًا، بحسب ما قال مكتب المدعي العام في فرساي لوكالة فرانس برس.

واستمع المحققون إلى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، بمركز شرطة إيلانكور في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، بعد خلاف مع شقيقته، التي ظهرت عليها علامات الاختناق من دون أن تستدعي العلاج، بحسب مصدر في الشرطة في وقت سابق من اليوم.

وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس "لقد أمسكا برقبة بعضهما البعض خلال شجار". وكتب اللاعب لاحقًا عبر حسابه على إنستغرام "أنا وأختي الصغيرة بخير".

ويحمل بلفضيل ألوان نادي الغرافة القطري، كما دافع عن ألوان المنتخب الجزائري لكرة القدم 17 مرة منذ 2013، بعد تمثيله المنتخبات العمرية لفرنسا.

وقد لعب بلفضيل في عدة بطولات أوروبية، فحمل ألوان ليون الفرنسي، بارما وإنتر الإيطاليين، ستاندار لياج البلجيكي، فيردر بريمن وهوفنهايم وهرتا برلين في ألمانيا بالإضافة إلى بني ياس الإماراتي.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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