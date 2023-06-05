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مناورات روسية في بحري اليابان وأوخوتسك

مناورات روسية
مناورات روسية   -  Copyright  AP/AP
بقلم:  يورونيووز

ستنفذ الوحدات البحرية خلال التدريب بالتعاون مع طيران البحرية عمليات بحث وتتبع لغواصات "العدو"

بدأت قوات الأسطول الروسي في المحيط الهادي هذا اليوم الاثنين مناورات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك ستستمر إلى غاية 20 من شهر حزيران يونيو الجاري حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الوزارة على تطبيق تلغرام أن أزيد من 60 سفينة حربية وسفينة دعم، إضافة إلى 35 طائرة بحرية وقوات ساحلية وأكثر من 11 ألف فرد عسكري يشاركون في مناورات قوات أسطول المحيط الهادي.

وستنفذ الوحدات البحرية  خلال التدريب بالتعاون مع طيران البحرية عمليات بحث وتتبع لغواصات "العدو"، والقيام بتدريبات قتالية واختبار أنظمة الدفاع الجوي الملحقة بالقطع البحرية وتقديم الدعم اللوجيستي للقوات في البحر وفقا لما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية.

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