اعتداء جنسي ضحيته صغيرة في الرابعة ومنفّذه.. طفلتان في الخامسة والسادسة! فمن هو الجاني الحقيقي؟

بقلم: يورونيوز

3 أطفال وجريمة اغتصاب.. بينهم ضحية ومن ارتكب الفعلة طفلتان في الخامسة والسادسة فأين الجاني الحقيقي؟

نشرت صحف فرنسية، خبر تعرض تلميذة تبلغ من العمر 4 سنوات لاعتداء جنسي من قبل تلميذتين، تبلغان من العمر 5 و 6 سنوات.

ووفقا للصحيفة، وقعت الحادثة في إحدى الروضات بمدرسة "فرديناند بويسون" في مورسان -سور-أورج، يوم الاثنين، خلال فترة الغداء.

وذكرت التحقيقات الأولية في القضية، أن الضحية أخبرت أحد المراقبين بأنها "تشعر بألم في مؤخرتها"، لتقدم المدرسة على الفور بإجراء فحص طبي للضحية من خلال المرور بممرضة من فريق التمريض المدرسي.

وخلال فحص الطالبة، لاحظت الممرضة احمرارًا حول الشرج. وبعد التحقيق قامت الطالبة بتحديد هوية طالبتين.

وبحسب مصدر مقرب من الملف، قد تكون الفتيات الثلاثة قد "اختبأن وغبن عن نظر المراقبين خلال فترة الاستراحة بعد وجبة الغداء المدرسية".

ونظرًا لخطورة الاتهامات، اتصلت المدرسة على الفور بمركز الشرطة في جوفيسي-سور-أورج.

وفي الوقت الذي تم فيه نقل الطفلة الضحية إلى غرفة الطوارئ الطبية للأطفال، قام رجال الشرطة باستجواب الطفلتين المتورطتين بحسب اتهام الضحية.

وذكر المحققون، أن التلميذتين اعترفتا بالأحداث ولكن كل واحدة منهما تتهم الأخرى.

ومن المتوقع أن تصل مساعدة نفسية إلى المدرسة يوم الخميس.

وذكر مكتب التعليم في فرساي (شمال فرنسا)، أنه سيتم وضع تدابير خاصة لدعم الطلاب والمدرسين، من هم بحاجة لذلك.

هذا وتعتزم رئيسة البلدية ماريان دورانتون (UDI) لقاء أولياء أمور الضحية.

وقالت دورانتون في مداخلة هاتفية "تقوم الجهات الأمنية والقضائية بعملها.. دورنا هو أن نكون حاضرين لضمان أن يتم استقبال ابنتهم بأفضل طريقة في المدرسة".