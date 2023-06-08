شاهد: رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك يلعب البيسبول خلال زيارة إلى واشنطن

بقلم: يورونيوز

تعتبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أكبر المانحين العسكريين لأوكرانيا، وسيركز سوناك على إثارة موضوع الحرب في هذا البلد، عندما يلتقي اليوم الخميس الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

موضوع الحرب في أوكرانيا كان على رأس جدول أعمال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك أمس الاربعاء، حين وصل إلى واشنطن، في زيارة تستغرق يومين، حاملا معه رسالة مفادها أن بريطانيا ما بعد بريكست ستبقى حليفا أساسيا للولايات المتحدة، في عالم تسوده أنظمة لا تتوانى عن الظهور بوجهها السلطوي.

ويوم أمس، حضر سوناك مباراة بيسبول في واشنطن، ولكنه لم يعط ضربة الانطلاق برمي الكرة، بالنظر إلى استياء وسائل الإعلام البريطانية وقال: "الرياضة المحبذة عندي هي الكريكت، أكثر من البيسبول في كل الحالات".