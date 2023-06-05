ريشي سوناك يمتدح وزير دفاعه الطامح لقيادة الناتو

بقلم: يورونيوز

أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين بوزير الدفاع في حكومته بن والاس رافضاً تأكيد أو نفي أي معلومات بشأن احتمال ترشّح الأخير لقيادة حلف شمال الأطلسي.

وعُيّن والاس وزيراً للدفاع العام 2019 وأعرب مؤخراً عن تطلعه لخلافة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وأفادت صحف بريطانية بأن سوناك يعتزم دعم ترشيح والاس لدى الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارة لواشنطن يومي الأربعاء والخميس.

وعندما سُئل سوناك عن الموضوع خلال مؤتمر صحافي في دوفر (جنوب شرق إنجلترا)، أجاب أنّ بن والاس يقوم "بعمل رائع".

وأضاف "إنه وزير دفاع جيد جدًا (...) يحظى باحترام واسع من زملائه في كل أنحاء العالم، وخصوصاً لدوره بشأن أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة "كانت دائمًا مساهماً رئيسياً في الناتو".

وقال "نحن إحدى الدول القليلة التي تفي دائمًا بالتزامها بإنفاق 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وننفق حاليًا أكثر من ذلك، ونحن أحد قادة عمليات الناتو".

وخلافة ستولتنبرغ من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الناتو الشهر المقبل في فيلنيوس.

وتم تعيين النرويجي ينس ستولتنبرغ البالغ 64 عامًا على رأس الناتو في العام 2014، ويوشك أن ينهي ولايته التي مُدّدت ثلاث مرات.

وعلى خلفه أن يكون أوروبيًا وترغب دول الاتحاد الأوروبي في تعيين امرأة. وطُرح اسم رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن كمرشحة محتملة.

وبن والاس جندي سابق وضابط احتياط، وهو أحد الوزراء الأكثر شعبية في الحكومات المحافظة، وقد دعاه حزبه مرارًا للترشح لمنصب رئيس الوزراء إلا أنه لم يفعل.

وأُشيد بمساهمته في إقناع الغربيين بتزويد كييف مساعدات عسكرية في مواجهة القوات الروسية.

واعتبر العام الماضي أمام جنود بريطانيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أصيب بالجنون تمامًا" إذ أقدم على غزو أوكرانيا "من دون حلفاء".